Las carreras por la Comisión de Miami-Dade ya estaban haciendo historia. En eso llegó Hillary Clinton

Audrey Edmonson (derecha), presidenta de la Comisión de Miami-Dade, junto con la también comisionada Rebeca Sosa, en una imagen de enero de 2019. Los límites de mandato exigen a Edmonson dejar el cargo en 2020, parte de un ciclo electoral que debe provocar una renovación significativa en el panel condal, de 13 miembros. Sosa debe abandonar el cargo dos años después, en 2022. For The Miami Herald

Los límites de mandato prometen renovar la Comisión de Miami-Dade en 2020 y las postulaciones para reemplazar a los comisionados que no pueden volver a aspirar el próximo año han llevado a carreras más competitivas de alto perfil de lo que se ha visto en por lo menos una generación. Y eso era incluso antes que Hillary Clinton se involucrara.

Cinco comisionados con 71 años combinados de experiencia deberán salir de sus cargos en noviembre de 2020. Eso significa que Miami-Dade tendrá la mayor cantidad de escaños abiertos desde que un tribunal ordenó la creación de distritos geográficos a la comisión en 1992 para proteger los derechos electorales de las minorías.

Pero eso no acaba ahí, porque dos de los comisionados a quienes los límites de mandato no afectan hasta 2022 se ha postulado a la alcaldía de Miami-Dade en 2020. Los candidatos ya se preparan para acometer las elecciones especiales que probablemente se convoquen si Daniella Levine Cava y Jean Monestime terminan en la boleta para el ayuntamiento de Miami-Dade el verano próximo.

Todo eso significa que la mayoría de los 13 escaños de la Comisión condal quedarían cubiertos por nuevas personas a finales de 2020, uniéndose así al primer nuevo alcalde desde 2011, cuando el titular Carlos Giménez sea reemplazado tras presidir el gobierno condal durante 9 años.

Hillary Clinton (derecha) y Sybrina Fulton, candidata a la Comisión de Miami-Dade, juntas en una imagen de 2016. Fulton, madre del fallecido Trayvon Martin, se postula por el Distrito 1. Clinton la apoyó el 27 de septiembre de 2019.

“Es un momento triste”, dijo Audrey Edmonson, presidenta de la comisión que está obligada a dejar el cargo el próximo noviembre después de 14 años. “Si uno no tiene experiencia en la Comisión, no puede identificar lo que los cabilderos te dicen”.

Si algunos comisionados se lamentan de su próxima salida, otros ven el cambio como una oportunidad para renovar el gobierno condal.

“Ver caras nuevas debe considerarse algo positivo”, dijo Marili Cancio Johnson, nombrada por el gobernador Ron DeSantis a una junta local de peajes creada por una ley estatal que Miami-Dade ha demandado para eliminar. “Estos son buenos candidatos con experiencia... es muy difícil derrotar a un comisionado titular”.

Los electores aprobaron abrumadoramente los límites de mandato de los comisionados en 2012, pero el tiempo cumplido en la Comisión anteriormente no se tomó en cuenta para el límite de dos períodos consecutivos de cuatro años. La carrera por sustituir a los que se van ha atraído a otros candidatos que ya tienen cargos públicos y destacados activistas comunitarios por los escaños abiertos.

“No he visto nada como esto”, dijo Oliver Gilbert, el alcalde de Miami Gardens, quien se ha postulado para sustituir a la comisionada Barbara Jordan en el Distrito 1.

El alcalde de Miami Gardens, Oliver Gilbert, pronuncia un discurso el 9 de mayo de 2018. Gilbert se ha postulado a la Comisión de Miami en 2020. Carl Juste Miami Herald File

Pero Gilbert está en medio de la carrera de más alto perfil en la historia de la política de la Comisión gracias al otro candidato en la carrera por el Distrito 1.

Sybrina Fulton, activista de la justicia social y madre del fallecido Trayvon Martin, ha usado su perfil nacional para solicitar pequeñas donaciones en todo el país. Ese esfuerzo recibió un impulso sin precedentes el 27 de septiembre, cuando Hillary Clinton apoyó a Fulton en un tuit con un enlace para recaudar dinero para la candidata al Distrito 1.

En los días siguientes Chelsea Clinton y Cory Booker, senador demócrata de Nueva Jersey y candidato presidencial, siguieron con expresiones de apoyo a Fulton en una carrera condal que por lo general atrae a menos de 30,000 electores. No se espera que ese respaldo no afecte el panorama financiero general de la carrera, en que Gilbert depende de donantes establecidos para mantener una ventaja significativa. Gibert recaudó $640,000 hasta septiembre, en comparación con $42,000 de Fulton.

Dennis Moss dejará vacante el escaño del Distrito 9 tras 27 años en la Comisión, vacante que ha atraído a tres candidatos que ya ocupan cargos públicos: Kionne McGhee, representante estatal y líder de los demócratas estatales en la Cámara; Elvis Maldonado, concejal de Homestead, y Johnny Farías, quien integra un escaño de elección en una junta de zonificación conocida como South Bay Community Council.

También está postulado Mark Coats, pastor y ex administrador del condado, y el abogado Marlon Hill, cuyos $155,000 recaudados lo colocan en segundo lugar después de McGhee, con casi $375,000.

“Todos quieren ser parte de lo que será una comisión condal histórica”, dijo J.C. Planas, abogado de asuntos electorales activo en la política de Miami-Dade y ex legislador estatal. “Va a tener la mayor cantidad de nuevos comisionados desde la redistribución de distritos ordenada por el tribunal”.

Los términos de la Comisión están configurados de manera tal que los comisionados de distritos de números nones van a las urnas los años de elecciones presidenciales y los de distritos de números pares durante los años de elecciones a la gobernación estatal. Para 2022, cada uno de los comisionados que estaban en el cargo cuando se aprobó el referendo tendrá que abandonar el panel.

Para entonces, los únicos titulares actualmente en el cargo a quienes se permitirá permanecer en la Comisión serían Eileen Higgins, del Distrito 5, y Joe Martínez, del Distrito 11, siempre y cuando los comisionados que solo tienen un período en el cargo sean reelegidos el próximo año. Los dos enfrentan retos: Miguel Soliman, ex candidato a la Comisión de Miami se ha postulado contra Higgins, y el ex representante estatal Robert Asencio, demócrata por Miami, se postula por el distrito de Martínez, quien dijo que planea postularse de nuevo en 2020 pero no lo ha hecho oficialmente.

Los candidatos tendrán hasta el mediodía del 9 de junio para cumplir los requisitos para las carreras por la Comisión de Miami-Dade y las alcaldías. Las leyes estatales exigen que los candidatos que ocupen otros cargos renuncien en noviembre, una regla que pudiera provocar elecciones extraordinarias en 2020 por el Distrito 2, ocupado por Monestime, y por el Distrito 8, ocupado por Levine Cava. Los comisionados restantes también pudieran nombrar comisionados interinos a sus cargos.

Aunque los candidatos no se pueden inscribir para esas carreras hipotéticas, los aspirantes ya se preparan inscribiendo su postulación para 2022. Marleine Bastien, activista haitianoamericana y directora del Family Action Network Movement en Miami, y Jean Rodrigue( Marcellus, ex concejal de North Miami, están inscritos para postularse por el Distrito 2 en 2022.

Y aunque ninguno de los candidatos ha recaudado más de $1,000 para esa carrera para reemplazar a Monestime, la carrera por la recaudación está tomando impulso para reemplazar a Levine Cava.

La abogada Danielle Cohen Higgins ha recaudado unos $140,000 desde que presentó los documentos de su candidatura en mayo. Leonarda Duran Buike, profesional del sector médico y activista local del Partido Demócrata, ha recaudado unos $17,000.

John DuBois, vicealcalde de Palmetto Bay y propietario de una compañía de vigilancia por video, Eyecast, tiene más dinero en el banco que cualquier candidato a la Comisión tras prestar a su campaña $1 millón en abril. También ha recaudado $45,000 desde entonces. En caso de una elección extraordinaria, los candidatos pueden transferir fondos de campaña a esa carrera.

Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade, en un autobús condal en 2018. Giménez, que no puede volver a postularse al cargo en 2020, está estudiando postularse al Congreso ese mismo año, o incluso a la Comisión de Miami-Dade C.M. Guerrero Miami Herald

Los candidatos por lo general recaudan fondos durante al menos un año antes de las carreras condales, que por lo general se deciden en las primarias no partidistas de agosto. Si ningún candidato consigue más de 50% del voto en esos comicios, los que queden en los dos primeros lugares van al desempate el día de las elecciones en noviembre.

Pero un escaño abierto no garantiza muchos candidatos. El escaño por el Distrito 13, que deja vacante el candidato a la alcaldía condal Esteban “Steve” Bovo el año próximo solo tiene un candidato, el ex senador estatal René García.

En la carrera por el Distrito 3 para reemplazar a Edmonson, el comisionado miamense Keon Hardemon es el único candidato que ha recaudado una cantidad significativa de fondos. Hardemon, quien debe abandonar su cargo en la comisión municipal en 2021 debido a los términos de mandato en Miami, ha recaudado $260,000 desde que presentó sus documentos para la carrera en Miami-Dade en mayo. Los otros dos candidatos, que aspiran a su primer cargo público, Eddie Lewis y Temidayo Olukemi Ogedengbe, no han recaudado dinero, pero Lewis ha prestado a su campaña unos $5,000.

La carrera de más alto perfil en este ciclo por la Comisión todavía no está a la vista. Giménez, quien ocupó el escaño por el Distrito 7 hasta que ganó sus primeros comicios a la alcaldía en 2011, declaró a WLRN el 8 de octubre que es posible que trate de recuperar su antiguo escaño.

En esa entrevista, Giménez dijo que está estudiando postularse al escaño que deja vacante el comisionado Xavier Suárez, padre del alcalde de Miami, Francis Suárez, y candidato a reemplazar a Giménez en la alcaldía de Miami-Dade.

“Me han dicho que la gente está esperando a ver qué hace Giménez” dijo Cindy Lerner, ex alcaldesa de Pinecrest, quien ha recaudado unos $190,000 para la carrera por el Distrito 7. Su oponente, Raquel Regalado, ex miembro de la Junta Escolar, ha recaudado unos $32,000. La presentadora radial fue la principal rival de Giménez en la carrera por la alcaldía en 2016, y dijo que no le preocupa enfrentarlo de nuevo en 2020.

“No me interesa si se postula”, dijo Regalado. “Yo me postulo de todas maneras al Distrito 7“.