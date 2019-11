Candidatos novatos retan reelección de Arriola a la Comisión de Miami Beach

Ricky Arriola, comisionado de Miami Beach, frente a una tienda desocupada en la 72 Street en North Miami Beach. djackson@miamiherald.com

Al otro lado de la Biblioteca de North Shore, un banderón con la imagen del comisionado Ricky Arriola sonríe a los vecinos que votan en uno de dos centros de elecciones adelantadas en Miami Beach.

El comisionado titular ha pagado para colgarlo afuera de un edificio de dos pisos que designó como su sede de campaña, y su imagen se proyecta sobre Collins Avenue.

Igual sucede con su imponente presencia en la carrera, mientras Arriola enfrenta críticas sobre su temperamento y estilo de gobierno de parte de otros candidatos.

Los retadores a su escaño por el Grupo V han dedicado buena parte de su campaña a criticar el tiempo que Arriola lleva en el gobierno, acusándolo de impulsar demasiadas construcciones en la ciudad y de molestarse cuando los vecinos se quejan. Pero también se han visto obligados a defenderse de críticas de comités político que gastan mucho dinero para debilitar sus posibilidades el día de las elecciones.

Arriola señala su historial de servicio en la ciudad, logros como liderar el programa de deuda, aprobado por los electores, por $439 millones, y de dar forma a lo que llamó el “renacimiento de North Beach” con el plan de desarrollo del Town Center de la ciudad.

Las prioridades de su plataforma incluyen mejorar la calidad de vida en la ciudad, fortalecer la economía local y abordar el cambio climático.

“Si escuchan a mis opositores, todo lo que hacen es criticarme en vez de presentar sus propios planes”, dijo Arriola, de 51 años. “Yo me concentro en mi mensaje, recordar a los electores todos los logros que he conseguido en los últimos cuatro años”.

Arriola es el fundador y presidente ejecutivo de Inktel Holdings Corp., una compañía de servicio al cliente que manejado ese servicio para empresas como Walmart, Goodyear Tires y Clorox. Arriola preside la Comisión de Finanzas de la ciudad y lidera las negociaciones de presupuesto. Considera al alcalde Dan Gelber un aliado clave y ha dicho que los dos hacen una buena pareja de gobernantes.

En la carrera para reemplazar a Arriola hay tres candidatos novatos: Stephen Cohen, de 41 años, corredor de bienes raíces y dueño de propiedades; Raquel Pacheco, de 44 años y propietaria de una compañía de servicios de traducción e interpretación, y Jonathan Welsh, de 38 años y profesional de las comunicaciones de una organización médica sin fines de lucro.

Raquel Pacheco, Grupo 5. Raquel Pacheco campaign

Arriola ha reportado $223,564 en contribuciones de campaña, incluido un préstamo personal de $100,000 a su campaña. Cohen ha reportado unos $86,000, de los cuales $78,000 se los prestó él mismo.

Por su parte, Pacheco ha recaudado cerca de $9,000. Welsh le prestó a su campaña $2,200 y reportó contribuciones totales de $6,160.

Cohen y Pacheco han sido objeto de crítica en anuncios políticos pagados por los comités políticos Empower Florida and Comité Político, los dos de Fort Lauderdale y que tienen una estructura y respaldo financiero poco claros. Los dos candidatos han dicho que los anuncios políticos enviados por correo son engañosos y falsos, y Cohen dijo que planeaba demandar a Comité Político después de los comicios.

Los anuncios “sucios” están haciendo que los electores no participen en las elecciones, dijo Pacheco. Los anuncios contra Pacheco mencionan una demanda de 2015 presentada contra Harmony Villa Condominiums, donde ella es presidenta de la junta de condominio. Fue acusada de manejar “negligentemente” el edificio, algo que ella niega. El caso fue desestimado en 2016 y Pacheco dijo que se mantiene como presidenta de la asociación.

Stephen Cohen Campaign photo

Cohen, quien tiene un parque para casas rodantes en Fort Lauderdale, fue acusado de ser un “casero de mala muerte” cuando operaba un parque de casas rodantes en 1994. Cohen ha negado la acusación y señaló que en ese momento era estudiante de secundaria.

“Hay algo de intimidación aquí”, dijo Pacheco.

Cohen agregó: “Son aseveraciones falsas. Creo que es repugnante”.

Welsh, quien se ha calificado como el único candidato millennial a un cargo público en Miami Beach, dijo que los esfuerzos de mercadotecnia de la ciudad mejorarían bajo su liderazgo. Su plataforma se enfoca en atraer a más visitantes en las redes sociales, embellecer zonas descuidadas y atraer más empleos tecnológicos a la zona.

“Miles de personas toman a diario fotos de nuestra ciudad, y las publican”, dijo durante una reunión de la Junta Editorial del Miami Herald en octubre. “Tenemos que pulir nuestra marca”.

Pacheco, quien vive en el vecindario Flamingo Park en South Beach, dijo que cree que la Comisión Municipal no representa a los vecinos de clase trabajadora donde ella vive, y quiere ser su voz.

“Mi misión es que el gobierno municipal se centre en los temas que preocupen a los vecinos”, dijo.

Sus metas incluyen abordar el cambio climático y los retos ambientales de la ciudad, implementando una cultura de “desarrollo responsable” y de cultivar una fuerza de trabajo estable que viva en la ciudad.

Pacheco es veterana de la Guardia Nacional del Ejército en Connecticut, donde fue nombrada Soldado del Año en 1995, la primera vez que una mujer ganó el mérito en el estado. Cuando tenía 22 años, creó su pequeña empresa mientras todavía estaba en la Guardia Nacional.

Jonathan Welsh, Grupo 5 City of Miami Beach

Pacheco ha criticado a Arriola por ser “agresivo” con los vecinos en las reuniones de la comisión. En una reunión con la Junta Editorial de Miami Herald en octubre, Arriola dijo que disfruta de una amplia base de apoyo, pero algunos asistentes a las reuniones lo hartan con preguntas acosadoras.

“Hay gente que quiere ser beligerante, que no respetan el cargo, y eso no lo tolero”, dijo durante la reunión con la Junta Editorial. “Soy amable y compasivo una, dos, tres veces. Pero una vez que cruzas la línea, eso no lo tolero”.

“Me eligieron para hacer avanzar la ciudad y a veces eso significa que tienes que hacer cosas que no son populares. Y no me molesta que no caiga a bien a todos. Respeto a todo el que me respete. Tengo un apoyo amplio y profundo de todos los sectores”.

Pacheco sostuvo que Arriola “se apresura a implementar planes sin recibir comentarios de los residentes o de la comunidad”.

“Cree que sabe lo que más le conviene la comunidad y simplemente la obliga a aceptarlo”, dijo en una entrevista. “Si no le gusta tu opinión, te llama idiota.”

Cohen dijo que Arriola debería comportarse de una manera que sea representativa de toda la ciudad, no sólo de sí mismo.

Si es elegido, Cohen dijo que planea usar sus conocimientos de bienes raíces para ayudar a guiar las decisiones presupuestarias de la ciudad, con la vista puesta en el mercado de condominios de lujo. Después de un auge en los últimos años, dijo que los valores de las propiedades están bajando y la ciudad debe reducir sus gastos en previsión de menos ingresos.

“Creo que muy pocas personas realmente entienden el mercado inmobiliario”, dijo.

Sobre el cambio climático y la mitigación de las inundaciones, Cohen dijo que la ciudad debería comunicarse con las autoridades estatales y federales para pedir fondos. Propone instalar un rompeolas a lo largo de la costa y no implementar soluciones que propone la ciudad, como la elevación de carreteras. Apoya el aumento de la retención de agua para evitar inundaciones.

“El cambio climático, aunque está sobre nosotros, no va a ser algo que nos afecte a diario en los próximos 20 o 30 años”, dijo durante la reunión con la Junta Editorial. “Todos ya habremos dejado el cargo para ese entonces. Algunos de nosotros ni siquiera estaremos vivos”.

La ciudad ha habilitado centros de votación anticipada en el Ayuntamiento de Miami Beach y en la Biblioteca de North Shore. Hasta el miércoles, 1,521 electores habían emitido papeletas desde que comenzó la votación anticipada el 21 de octubre. Los vecinos pueden votar por adelantado hasta el 3 de noviembre.

El día de las elecciones es el 5 de noviembre de 7 a.m. a 7 p.m. en los distritos designados que figuran en las tarjetas de información electoral. Si ningún candidato gana más del 50%de los votos, las elecciones de desempate serán el 19 de noviembre, con el voto anticipado disponible del 16 y 17 de noviembre. La fecha límite para solicitar las papeletas de voto por correo para la segunda vuelta es el 9 de noviembre.

Además de elegir a tres comisionados, los electores también decidirán sobre seis preguntas, incluido un posible aumento salarial para los comisionados y el alcalde.