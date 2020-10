Ahí vienen los republicanos: el voto en persona promete avalancha de boletas de los conservadores

Partidarios aplauden mientras el vicepresidente Mike Pence habla durante un mitin de campaña cerca del Memorial Cubano en Tamiami Park el jueves 15 de octubre de 2020 en Miami, Florida. mocner@miamiherald.com

La ola de demócratas que votan por correo en la Florida le ha dado a Joe Biden una ventaja significativa sobre el presidente Donald Trump en la Florida, un estado casi imprescindible para ganar la presidencia.

Pero ahí vienen los republicanos.

Se espera que el comienzo de la votación en persona este lunes desencadene una ola conservadora que debe aumentar la presión en las próximas dos semanas y el día de las elecciones. Se espera que alrededor de dos tercios de los electores republicanos de la Florida voten en persona, lo que plantea la interrogante de si Biden, el candidato presidencial demócrata, sea capaz de contener una remontada de Trump para cuando las urnas cierren el 3 de noviembre a las 7 p.m.

“Nuestros electores han dicho que les gustaría votar en persona”, dijo Susie Wiles, quien lidera la campaña de Trump en la Florida. “Y nuestra expectativa es que eso es lo que harán, ya sea temprano o el día de las elecciones”.

Hasta el domingo, más de 1.2 millones de demócratas habían votado por correo en la Florida, en comparación con 754,000 republicanos. Eso le da a Biden una enorme ventaja que sus partidarios han mantenido como un indicador clave de que el ex vicepresidente pondrá fin a la presidencia de Trump al llevarse los 29 votos electorales de la Florida.

Pero si la participación de Florida es similar a la de 2016, es probable que queden unos 8 millones de boletas por contar en los próximos 15 días. Y aunque se espera que una gran mayoría de los demócratas voten antes del día de las elecciones, con 2.6 millones de boletas por correo solicitadas, una gran mayoría de los republicanos probablemente voten en persona.

Partidarios aplauden mientras el vicepresidente Mike Pence habla durante un mitin de campaña cerca del Memorial Cubano en Tamiami Park el jueves 15 de octubre de 2020 en Miami, Florida. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“Lo que estamos viendo en la participación actual es exactamente lo que los votantes nos han estado diciendo en los datos de la encuesta desde abril”, dijo Ryan Tyson, un encuestador de la Florida y republicano. “Los republicanos nos harán esperar hasta el final para ver si han hecho lo necesario” para reelegir a Trump.

Tyson dice que no hay razón para que Trump se asuste ante la enorme ventaja en las boletas por correo de los demócratas. Quince días a partir del día de las elecciones en 2016, según sus datos, había unos 36,000 de los llamados superelectores republicanos, los que votan con más frecuencia. Ahora, cuando faltan 15 días para los comicios, hay 471,000 electores republicanos más que superelectores demócratas.

Si todos esos electores republicanos de hecho votan, reduciría significativamente la ventaja en votos por correo de los demócratas. El número de republicanos y demócratas inscritos también está más parejo que nunca en la Florida. Este año, los republicanos se acercaron más a la paridad con los demócratas que desde que el estado comenzó a rastrear el registro de votantes por partido en 1972. Y Trump también ha venido de atrás una vez en Florida, montando una masiva participación el día de las elecciones para superar la ventaja de 250,000 votos de la candidata demócrata Hillary Clinton para ganar el estado por casi 113,000 votos.

Aun así, los demócratas siguen confiando en que pueden soportar la próxima ola republicana de votos.

Los votantes del partido ya han establecido un récord para las boletas por correo emitidas por un solo partido en una elección de la Florida. Los 1.2 millones que habían votado por correo en domingo ya superaron la marca establecida en una elección hace cuatro años por los republicanos. Miami.

Cuando se le preguntó si los demócratas podrán resistir la próxima ola de electores republicanos, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, dijo al Miami Herald el miércoles en Wynwood que los electores independientes también tendrán voz. Cree que los electores no afiliados al partido, 500,000 de los cuales habían votado por correo a partir del domingo, se inclinarán por Biden.

“Lo que pasa es que no son solo los demócratas los que votan”, dijo.

Según un estratega demócrata de Florida, hasta el 14 de octubre, unos 111,000 electores de izquierda sin afiliación partidista habían votado por correo, en comparación con 39,000 independientes conservadores. Agregó que de las primeras 900,000 boletas por correo demócrata emitidas en Florida, 12% fueron enviadas por electores que no participaron en las elecciones de 2016 o en las elecciones intermedias de 2018.

“Ahí es donde se amplía el electorado”, dijo el encuestador demócrata Tom Eldon, quien sin embargo afirmó que los demócratas seguirán presionando a los electores para que participen hasta que las urnas cierren el día de las elecciones. “En lo que a mí respecta, los demócratas no pueden tener una ventaja lo suficientemente grande el día de las elecciones. Y no he hablado con ningún asesor que tenga la intención de quitarle el pie al acelerador en esto”.