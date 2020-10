Electores de Miami-Dade decidirán si el jefe de Policía debe ser un cargo no partidista

¿Se declarará oficialmente que el nuevo cargo de jefe electo de la Policía de Miami-Dade sea no partidista? Los electores del condado tendrán la primera oportunidad de responder a esa complicada pregunta en noviembre, pero los legisladores estatales tendrán la última palabra.

Una de las tres enmiendas propuestas a la carta constitutiva de Miami-Dade establece las normas para elegir tres cargos que deben convertirse en despachos independientes dentro de cuatro años.

La enmienda haría que las primarias para el jefe de Policía. supervisor de Elecciones y recaudador de impuestos sean no partidistas, reflejando las reglas electorales para los cargos de alcalde y comisionados del condado. La enmienda también mantendría el estatus no partidista de tasador de propiedades, que ya es un puesto elegido de forma independiente en Miami-Dade.

Aunque la autoridad sobre los cargos de jefe de Policía, supervisor de Elecciones y recaudador de impuestos en este momento es del alcalde de Miami-Dade, los electores de la Florida aprobaron una enmienda constitucional en 2018 que exige que los electores del condado elijan esos cargos para 2024.

La última vez que el jefe de Policía fue un cargo de elección fue en el decenio de 1960, cuando los escándalos en la agencia desencadenaron un referendo y los votantes aprobaron incorporar el cargo al gobierno condal.

Aunque la propuesta electoral llamada “Referendo condal 3” cambiaría la carta constitutiva de Miami-Dade para exigir elecciones no partidistas para los cuatro cargos, los votantes no tendrán la última palabra en el asunto. Una decisión de 2019 de la Corte Suprema de Florida requiere que las elecciones para los cargos estatales sean partidistas, lo que significa que Miami-Dade solo puede hacerlos no partidistas si la ley estatal cambia.

La enmienda de la carta en la boleta de Miami-Dade señala que el requisito no partidista surtiría efecto “a condición de un cambio en la ley estatal”.

Los republicanos tienen una mayoría en la Legislatura estatal, por lo que podría haber incentivos para no incluir la afiliación partidista en las boleta en Miami-Dade, donde los demócratas representan 41% de los electores inscritos y los republicanos solo 27%. Pero eso podría complicar las cosas en un estado donde la mayoría de los condados se inclinan por el Partido Republicano.

“Si se hace en todo el estado, se convierte en un problema en las áreas republicanas”, dijo Annette Taddeo, senadora estatal demócrata del área de Miami. “En los condados demócratas, que la elección a esos cargos sea no partidista significa que tienen una oportunidad”.

El alcalde saliente de Miami-Dade, Carlos Giménez, es republicano, al igual que el actual tasador de propiedades, Pedro García. Tres cargos locales en Miami-Dade que ya están sujetos a las reglas estatales que exigen primarias partidistas —el procurador general de la Florida, el defensor de oficio público y secretario de los tribunales— son ocupados por demócratas. (Los electores de Miami-Dade en 2018 aprobaron un cambio en la carta constitutiva para que las elecciones del secretario no fueran partidistas, pero esa enmienda fue invalidada por la decisión de la Corte Suprema de 2019).

Steadman Stahl, presidente del sindicato de Policía de Miami-Dade, dijo que dudaba que la ley de Florida cambiara para mantener las afiliaciones partidistas fuera de la boleta en el caso del jefe policial, a pesar de que preferiría que el próximo jefe fuera elegido de manera no partidista.

“Creo que debería ser no partidista, mantener la política partidista lejos de esto”, dijo. “Mi apuesta es que no hay manera de que el estado vaya a cambiar esa porque tendrían que cambiarla en todo el estado”.

Nuevas reglas

La segunda enmienda a la carta constitutiva de Miami-Dade elimina las elecciones extraordinarias para reemplazar a los alcaldes o comisionados condales cuando renuncien postularse a otro diferente.

La ley estatal requiere que los funcionarios electos locales renuncien a su cargo antes de postularse a otro cargo (cargos federales, como el Congreso o el presidente, están exentos de la regla). La renuncia puede ser efectiva en cualquier momento antes que el ganador de la carrera asuma el cargo.

El cambio propuesto en la carta permite al condado elegir un reemplazo para un comisionado o alcalde saliente en la misma elección que provocó la renuncia requerida. Eso exigiría que la actual candidata a la alcaldía, Daniella Levine Cava, renuncie a su escaño en la comisión por el Distrito 8 en mayo antes de presentar sus documentos de candidatura. Fijó su fecha de dimisión para el 16 de noviembre, un día antes de que el nuevo alcalde tome el cargo. La renuncia no puede retirarse.

Debido a que el escaño no queda vacante hasta entonces, la ley actual del condado requiere que su reemplazo sea nombrado por los 12 comisionados restantes o sea elegido en una elección especial que se espera que cueste entre $500,000 y $1 millón. Su reemplazo servirá los dos años restantes del mandato de Levine Cava.

(La comisión del condado celebra elecciones para distritos impares durante los años presidenciales y distritos pares dos años más tarde. El oponente de otoño de Levine Cava en la carrera por la alcaldía, el comisionado Esteban Bovo Jr., representa el Distrito 13 y su último mandato en la comisión termina en noviembre, por lo que la ley de dimisión no se le aplicó.)

Aunque una elección especial para un distrito en la comisión cuesta $500,000, Miami-Dade tiene que gastar otros $500,000 si ningún candidato obtiene el 50% de los votos y carrera va a segunda vuelta. “Con esto, los gobiernos pueden ahorrar dinero”, dijo la comisionada Rebeca Sosa, una de las patrocinadoras de la legislación en la boleta.

La adición del Inspector General a la carta

La propuesta titulada “Referendo condal ” en la boleta no significaría ningún cambio de inmediato. La modificación de la carta requeriría que el condado tuviera una Oficina del Inspector General, que ya es requerida por la ley del condado. Los comisionados de Miami-Dade todavía tendrían el poder de establecer el presupuesto de la oficina y otros detalles, así que la enmienda significaría que solo los electores podrían abolir ese despacho.

“Lo codifica en la carta, en lugar de ser algo que el alcalde o los comisionados puedan cambiar o eliminar”, dijo Monica Skoko Rodríguez, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Miami-Dade.