¿Debería llamarse a Trump un “caudillo”? Los estrategas demócratas debaten el término

En el anuncio de campaña en español de un minuto, una mujer de Kissimmee llamada Cecilia recuerda a Venezuela, su tierra natal. Mientras conduce un carro negro con Biden-Harris pintado en blanco en la ventana trasera, habla de su abuela, la casa de su infancia y sus amigos.

“El socialismo... fue una de las claves que destruyó a mi país. Puede sonar descabellado comparar a Donald Trump con Nicolás Maduro, pero la realidad es que son muy similares,” dice. Enumera las cualidades que percibe tanto en Trump como en el líder venezolano: “Su autoritarismo, su violación a la libertad de expresión, y su miedo a que alguien más se les oponga…”.

El anuncio intenta contrarrestar las afirmaciones—muchas del presidente Trump y su campaña—de que el candidato presidencial demócrata Joe Biden es socialista, al tiempo que compara a Trump con Nicolás Maduro, un caudillo, un hombre fuerte autoritario tradicional latinoamericano. Históricamente, el término se ha aplicado a líderes populistas, a menudo carismáticos, que lideran con mano de hierro y apoyo militar. Entre los más notables, tanto de izquierda como de derecha: Fidel Castro de Cuba, Hugo Chávez de Venezuela, Augusto Pinochet de Chile y Rafael Trujillo de República Dominicana.

“Son Muy Similares” no es el primer anuncio que la campaña Biden-Harris ha lanzado comparando a Trump con un caudillo de América Latina. A fines de junio, la campaña presidencial demócrata lanzó un anuncio llamado “Cacerolazo”, el nombre de una larga tradición de protestas latinoamericanas en las que los manifestantes golpean ollas y sartenes. El anuncio intercala videos del presidente respondiendo al coronavirus y las protestas del verano contra la brutalidad policial con escenas de violencia estatal contra manifestantes. La pantalla se vuelve negra y las palabras “Fidel, Chávez, Maduro y Trump...” aparecen una por una, y luego se desvanecen rápidamente. “Caudillos cortados de la misma tela”, concluye, el sonido de ollas, sartenes y multitudes en el fondo del video.

Los demócratas, los republicanos anti-Trump y los partidarios de Biden han caracterizado la renuencia de Trump a decir que dejaría el cargo si pierde, sus ataques a la prensa y las campañas de desinformación como el comportamiento típico de un caudillo. Muchos estrategas demócratas y organizadores políticos están de acuerdo en que el presidente ha socavado la democracia estadounidense, pero no pueden llegar a un consenso sobre si etiquetar a Trump como caudillo es una forma efectiva de atraer votantes hispanos, particularmente aquellos que huyeron de regímenes represivos.

“La comparación simplemente fracasa”

Equis Research, un grupo demócrata de investigación, publicó recientemente un extenso resumen de sus hallazgos sobre el voto latino en la Florida, enfocándose en particular en los hispanos que no sean cubanos o puertorriqueños.

Equis llegó a la conclusión de que “las tendencias de hombre fuerte de Trump lo lastiman” y que al 35% de todos los votantes hispanos les preocupaba que Trump estuviera “actuando como un dictador”. Si bien el 29% de los latinos encuestados para el informe estaban preocupados tanto por el socialismo como por el autoritarismo, Biden aún tenía una gran ventaja sobre el presidente, “lo que sugiere que cualquier desconfianza sobre el ala Bernie Sanders del Partido Demócrata es anulada por otros temores”, incluido el de Trump, según el informe.

Carlos Odio, cofundador de Equis Research, no cree que llamar caudillo a Trump sea una estrategia eficaz para atraer a los votantes cubanoamericanos.

“Los datos muestran que el mensaje del caudillo sí planteó dudas en la mente de muchos votantes hispanos sobre Donald Trump”, dijo Odio. “... [Pero] ¿la idea de que este es el mensaje que va a persuadir a los cubanos del voto swing? Eso nunca fue todo. En todo caso, lo que vimos en los datos fue que hubo una reacción negativa entre los votantes cubanos a quienes no les gustó la comparación con Fidel, porque nunca habrá nadie que sea Fidel, tan malo como Fidel, por lo que la comparación simplemente fracasa “.

De hecho, Odio dijo que la noción de que Trump es un caudillo “no es una desventaja”, sino “parte del atractivo” para algunos hispanos.

“Que el propio Trump actúe como un caudillo no es casual, sugieren nuestros grupos focales, sino que es parte del paquete: el mismo atractivo de hombre fuerte que reforzó a Franco, Pinochet o incluso al Álvaro Uribe de Colombia”, dice la investigación de Equis. El objetivo de esta estrategia siguen siendo los votantes cubanos ”, pero también apunta a obtener votos de otros“ bloques pequeños y en crecimiento ”como nicaragüenses, venezolanos y colombianos.”

Abel Iraola, secretario de prensa de Florida para NextGenAmerica, un comité de acción política progresista que se enfoca en movilizar el voto de los jóvenes, también duda de la efectividad del lenguaje, particularmente entre los votantes latinos más jóvenes.

“¿Eso conmoverá a los jóvenes hispanos o a los hijos de inmigrantes cubanos?” dijo Iraola, quien es cubanoamericano y creció en Hialeah. “... Cuba me importa, no quiero caer en un régimen como el de Cuba, y mis amigos tampoco, pero eso no es lo que impulsa nuestros votos aquí”.

Iraola dijo que la investigación de NextGen ha demostrado que la idea de que Trump actúa como un caudillo no se registra como un problema principal entre los votantes latinos jóvenes.

“Creo que deberíamos hablar de las formas en que él ha debilitado nuestra democracia”, dijo, citando como ejemplo la nominación apresurada de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Estados Unidos.

“No son, ya sabes, no son las cosas políticamente más atractivas, pero eso en realidad muestra cómo ha sido autoritario”, dijo. “Solo decir, oh, es un caudillo. No creo que eso mueva ”a los votantes jóvenes.

Community Change Action, el brazo electoral de una organización nacional dedicada a empoderar a las minorías, encontró a través de sus grupos de discusión que retratar a Trump como un líder autoritario resonó con personas de países que actualmente no están bajo un régimen dictatorial, como mexicanos, colombianos, uruguayos y peruanos. Pero aun así, no fue tan efectivo como las preocupaciones domésticas que preocupan a los hispanos, como el COVID-19 y el desempleo.

“Saben que Donald Trump es malo. No tienes que decirles eso, pero tienes que [convencerlos] de por qué Biden será mejor “, dijo Franco Caliz-Aguilar, asesor político senior de CCA y nicaragüense del área de Fontainebleau. Dijo que a las personas que vivían bajo autócratas a menudo no les gustaba comparar a Trump con los caudillos latinoamericanos, e incluso consideraban que la comparación era “ofensiva”.

“¿Por qué tenemos una discusión que divide a nuestras comunidades y que desalienta a algunos electores?“ él dijo. “¿Por qué estamos enviando mensajes a estas personas que los van a dividir en lugar de decirles, esto es lo que pueden esperar en la próxima administración”?

Odio sugiere que los estrategas y organizadores demócratas hablen de cómo “Trump es un líder débil, no fuerte” y cómo “socava la democracia”.

Priorities USA, el comité de acción política demócrata más grande del país, ha adoptado un enfoque diferente. Ha centrado su mensaje en cómo Biden manejará los problemas, como la atención médica, la pandemia del coronavirus y la economía. Pero el súper PAC también ha enfocado parte de su estrategia de alcance latino en lanzar anuncios que comparan directamente a Trump con caudillos y dictadores.

En junio, un anuncio de Priorities dijo en un anuncio que “Trump se está comportando como un caudillo”, mostrando fotos de Trump, Chávez, Maduro y Castro. “Sabemos cómo termina esto”, dice el narrador en tono ominoso. Otro anuncio de 30 segundos del PAC titulado “Caballero” de mediados de julio comienza, en español: “Nuestras familias no vinieron a los Estados Unidos para cambiar un caudillo por otro”.

El super PAC se ha comprometido con las comunidades hispanas y lanzó su programación en estados de batalla como Florida a mediados de 2019. Su directora de medios hispanos, Daniela Martins, dijo que su estrategia se basó directamente en conversaciones sobre el terreno y en investigaciones basadas en datos.

“Cuando nos reuníamos con venezolanos, esto era algo que nos decían todo el tiempo ... ‘Me recuerda a Chávez cuando empezó Chávez ... cuando solía bromear sobre quedarse más tiempo que su mandato’”, dijo Martins.

La organización recogió testimonios de cubanos y venezolanos de Florida que han descrito preocupaciones relacionadas con las tendencias autocráticas del presidente: intimidación pública y amenazas a los denunciantes, sus ataques a la libertad de prensa o el socavamiento de las instituciones democráticas, y como “utiliza descaradamente al sistema judicial para resolver vendettas personales ”, dijo Martins. El Día de los Presidentes, la organización publicó una serie de testimonios, muchos filmados con cámaras de teléfonos celulares, con el hashtag #CaudilloDay.

Aún así, Martins subraya la importancia de apelar a los muchos problemas complejos que preocupan a los hispanos. Decirle caudillo a Trump ha sido parte de ello, pero va de la mano con otras preocupaciones electorales.

Evelyn Pérez-Verdía, una estratega demócrata con sede en Florida con casi dos décadas de experiencia en elecciones, no cree que la conversación en la que deberían centrarse los estrategas democráticos sea si llaman o no a Trump un caudillo. Al igual que Martins, ha conocido a hispanos que abandonaron regímenes dictatoriales que encuentran acertada la comparación. Citó el ejemplo de un exgeneral venezolano que dijo que estaba votando por Joe Biden porque Trump, a sus ojos, era “un Hugo Chávez que hablaba inglés”.

Las comparaciones de caudillos continúan a través de los canales demócratas. La campaña de Biden-Harris mostró el lunes un anuncio en el que se entremezclan fotografías y videos teñidos de rojo de Trump con otras de Castro y Chávez, así como de refugiados que huyeron de los caudillos latinoamericanos.

“Por primera vez, el sueño americano está siendo atacado”, entona un narrador. “Por nuestro propio presidente”.

El anuncio llama a Trump un “aspirante a dictador”.

“Esto no es Cuba, esto no es Venezuela. Como inmigrantes, sabemos lo mal que puede terminar esta historia ”, dice el narrador. “Los latinos escogemos a Biden. Si no lo hacemos, puede que sea la última vez que tengamos la libertad de escoger“.