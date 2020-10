Cubanos por Biden sacan las uñas para defender un país más justo

No temen al fantasma del “socialismo” que está agitando la campaña del presidente Donald Trump para restar votos a los demócratas y apuestan por un modelo de país más justo: son los cubanos a favor de Joe Biden, una minoría que ha sacado las uñas.

“Eso es una bobería”, dice Guillermo Grenier, profesor y presidente del Departamento de Estudios Socioculturales y Globales de la Florida International University, quien no toma partido político, pero analiza las acusaciones de que Biden pretende convertir a Estados Unidos en un país “socialista”.

EL FANTASMA DEL SOCIALISMO

Tontas o no esas afirmaciones parecen haber surtido efecto en los electores cubano-estadounidenses de Florida, entre los cuales Trump goza de una ventaja de 48 puntos, según un sondeo publicado este jueves por el canal Telemundo.

Los cubano-estadounidenses, los venezolanos y los nicaragüenses, a los que Trump viene cortejando desde la campaña de 2016 con promesas de devolver la libertad a sus países, por ahora incumplidas, pueden hacer la diferencia en las reñidas elecciones en Florida, donde los dos candidatos están virtualmente empatados.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Joe Biden ha estado en la política norteamericana desde 1972 y nadie con ideas radicales se sostiene en esta política por tanto tiempo”, asevera Grenier.

A este estudioso de la participación de los cubanos en la política de EEUU le parece “irónico” que los exiliados elogien la Constitución cubana de 1940, que era mucho más avanzada en lo social que lo que propone hoy el Partido Demócrata, y a la vez consideren socialista a Biden y respalden en su mayoría a Trump.

UN EMPRESARIO Y UN ESCRITOR CON BIDEN

El empresario inmobiliario Jorge Pérez, uno de los cubano-estadounidenses más exitosos, dice que ni Biden ni Kamala Harris, candidata a la Vicepresidencia, “tienen un pelo de socialistas y menos de comunistas” y esas “acusaciones falsas y estúpidas” son una medida “desesperada” de la campaña de Trump.

Quieren “crear miedo, especialmente en el sur de la Florida en donde se le ha dicho a la gente que con Biden EEUU se volverá como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Absolutamente ridículo”, dice Pérez, quien dice estar “100 % con Biden”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El conocido escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, que desde que se exilió a raíz de la Revolución cubana ha criticado duramente al régimen castrista, ha puesto su rostro y su voz en un video en favor de Biden.

“Unas veces yo voto con los republicanos y otras con los demócratas. He dedicado mi vida y he escrito varios libros en contra de los socialistas y los comunistas, pero en estas elecciones quiero decir enfáticamente que Joe Biden y Kamala Harris no son socialistas ni comunistas”, dijo Montaner.

“Llevo muchos años exiliado y conozco perfectamente a los amigos de la libertad. Ellos lo son”, agrega.

Ni Pérez ni Montaner ocultan que no les gusta el talante ni la manera de gobernar de Trump.

DEMAGOGO Y AVASALLADOR

“Trump es un demagogo peligroso que se ha mostrado en contra de la inmigración (que es lo que ha hecho a los EEUU), sin preocuparse por el medio ambiente, con un sesgo increíble hacia los empresarios ricos, contra la salud pública al alcance de todos, contra el derecho de la mujer a poder abortar”, subraya Pérez.

“Con él, seguirá creciendo la discrepancia entre los pobres y los ricos. Es un desastre para el país y el mundo demócrata”, dice el empresario y coleccionista de arte.

Montaner ha dado numerosas muestras en sus artículos del porqué no quiere a Trump cuatro años en la Casa Blanca.

No le gusta del presidente actual su “carácter de persona arrogante y avasalladora que miente o exagera”, que grite e interrumpa constantemente al adversario en un debate, sus relaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, y su “negacionismo científico” durante la pandemia.

Por las mismas cosas, Pérez insta a votar por Biden y defiende que los latinos van a ser importantes en estas elecciones.

“Es una minoría que crece más que cualquier otra. Como inmigrantes y muchas veces sin derechos, tenemos que apoyar fuertemente a Biden”, dice.

Como empresario y del mismo sector que Donald Trump, cree que Trump ha sido “bueno para los ricos, malo para la clase media y los pobres. ”Por ejemplo, a mí me han bajado los impuestos muchísimo y me he vuelto mucho más rico“, subraya.

”La brecha entre los muy ricos y los demás ha incrementado y índice de pobreza ha subido más que nunca“, asevera Pérez, quien no cree que Trump haya hecho un gran trabajo en lo económico.

”El desempleo sigue muy alto y todo lo que se había logrado durante Obama (le dejaron al país en una situación muy buena) lo ha ido desbaratando“, asegura.

UN VETERANO DE BAHÍA COCHINOS CON BIDEN

Entre los cubanos por Biden que más han llamado la atención está un veterano de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, Santiago Morales, quien fue capturado y estuvo 18 años preso en Cuba.

Morales ha grabado también un vídeo de campaña, pagado por el comité de acción política de Mike Bloomberg, exalcalde de Nueva York, pidiendo a los cubano-estadounidenses votar por Biden.

”Yo, como muchos otros cubanos que votan por los demócratas, no somos socialistas ni comunistas“, declara el veterano de 78 años en un video titulado ”Somos Patriotas“ en el que llama ”personajillo“ a Trump y lo compara con Fidel Castro y Hugo Chávez .

La asociación que agrupa a los veteranos de la Brigada 2506 de Bahía Cochinos ha dado su respaldo a Trump en estas elecciones.