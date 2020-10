‘Esto se está poniendo muy malo’: falsas amenazas atemorizan a los hispanos que respaldan a Trump

Gisela Fiterrre asistió a una Caravana Anticomunista por la Libertad y la Democracia y en apoyo al presidente Trump, que salió del estacionamiento del Magic City Casino en Miami, el sábado 10 de octubre de 2020. pportal@miamiherald.com

En las aplicaciones de mensajes privados y redes sociales, los habitantes de habla hispana en el sur de Florida han estado expuestos a un aluvión de alegaciones engañosas, una táctica de desinformación contra los votantes que pudiera durar hasta el día de las elecciones.

El ejemplo más reciente es un mensaje anónimo en los chats de WhatsApp esta semana que amenaza a los partidarios hispanos del presidente Donald Trump. Las alegaciones han sacudido a algunos hispanos en el sur de Florida, a pesar de que los expertos advierten de la falsedad de las afirmaciones.

La amenaza refleja de cerca las falsas, a menudo racistas y antisemitas, narrativas que se venden en los medios de comunicación locales en español, donde algunos presentadores y expertos políticos han sugerido que votar por el candidato demócrata Joe Biden significa apoyar una toma violenta del país.

Alternativamente, los recientes mensajes intimidatorios sugieren que los partidarios de Trump se convertirán en el blanco de un grupo anónimo si el presidente pierde y se niega a aceptar la derrota.

En el sur de Florida, algunos partidarios hispanos de Trump están tomando esas amenazas en serio, citando experiencias traumatizantes en sus países de origen. Esto preocupa a personas, cada vez más intimidados por las estafas falsas de peajes y amenazas sin fundamento contra sus familiares.

Erick Arévalo, un hombre de 38 años que vive en Homestead, le dijo al Miami Herald que está preocupado por su padrastro y abuelo, dos cubanoamericanos partidarios de Trump, quienes están convencidos de que las amenazas que ven en WhatsApp son ciertas.

“Todos están muy asustados y lo creen”, dijo Arévalo. “No importa cuántas veces les he dicho que no pasa nada, que no se preocupen, que son noticias falsas y que no va a pasar nada. Están muy preocupados y asustados”.

Damon Scott, becario floridano de First Draft News, una organización de investigación de desinformación, dijo que el anonimato del mensaje, el método de entrega y las amplias amenazas que claramente están destinadas a provocar una reacción emocional entre los partidarios de Trump están entre las señales que apuntan a la desinformación.

El mensaje incluye amenazas de incendiar sus casas si Trump no reconoce su derrota. Los mismos mensajes fueron presentados a principios de este mes en al menos otros dos estados, Nueva Hampshire y Missouri, pero fueron amenazas en inglés, dijo Scott.

Mensajes falsos pero miedo real

Orencio Rodríguez, de 73 años y padre de Arévalo, le dijo al Herald que se dio cuenta del mensaje después que un familiar se lo enviara por WhatsApp, una popular aplicación de medios sociales entre latinoamericanos e hispanos en el sur de Florida.

“Todos se están advirtiendo unos a otros”, dijo Arévalo. “Estoy muy molesto porque sé que es falso. Pero la mayoría de ellos lo creen”.

Evelyn Pérez-Verdia, una veterana estratega demócrata hispana del sur de Florida, dijo que ha sido testigo de una desinformación generalizada en los chats WhatsApp.

Dijo que es común ver teorías conspirativas, como las que propaga QAnon, y alegaciones y memes partidistas engañosos en español en chats privados creados por republicanos que incluyen hasta 200 personas.

“Es una audiencia donde las personas que están en esos grupos están allí por la confianza o la amistad o la nostalgia de la familia, y todo lo que reciben dicen, ‘bueno, si se trata de un amigo o persona que conozco o una persona que respeto sabe, puede ser cierto”, dijo Pérez-Verdia.

Rodríguez, por ejemplo, dijo que seis familiares han recibido el mensaje amenazante de WhatsApp y todos están preocupados. Está convencido de que las amenazas son ciertas, aunque las autoridades y expertos en desinformación dicen lo contrario.

“Ellos no lo querrán ver así de esa forma y querrán decir que no es cierto, pero yo sí creo que es cierto”, dijo Rodriguez en una entrevista el jueves.

Las autoridades electorales de los condados Miami-Dade, Broward y Hillsborough dijeron que los electores no han reportado tales amenazas, pero señalaron que deberían reportarlas a la Policía. Adriana Quintana Martínez, portavoz de la Policía de Hialeah, dijo que su departamento no ha conocido nada de esas amenazas.

Arévalo y Rodríguez dijeron que no han reportado el mensaje a las autoridades. Y en muchos casos, es difícil rastrear el origen de estos mensajes amenazantes, lo que dificulta hacerles frente.

En comparación, cientos de correos electrónicos amenazantes enviados a los electores en al menos seis condados de la Florida por parte de un grupo que se hacía pasar por los Proud Boys, un grupo de extrema derecha, fueron reportados rápidamente la semana pasada a funcionarios locales, estatales y federales.

El FBI investigó rápidamente y en menos de dos días, el director de Inteligencia Nacional, John Rattcliffe, determinó que los correos electrónicos eran parte de una campaña de intimidación desde el extranjero.

La representante demócrata miamense de Miami Debbie Mucarsel-Powell pidió al FBI que investigara lo que dijo que era un “aumento de publicaciones que contenían información falsa o engañosa en las redes sociales”, así como en los medios de comunicación tradicionales. Su oficina no respondió de inmediato cuando se le preguntó si el FBI había respondido a su solicitud, y el FBI no ha hecho ninguna conclusión pública sobre el asunto.

Históricamente, los electores hispanos en Florida son más propensos a inscribirse para votar sin afiliación partidista, en comparación con los electores blancos y negros, según Dan Smith, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de la Florida. Hasta el viernes por la mañana, 1.6 millones de electores independientes han votado, aunque no está claro de por qué partido se inclinaron.

“Disuadirse de la gente de votar es de alguna manera una estrategia más efectiva si no estás seguro de cómo van a votar, y es particularmente cierto en el caso de los hispanos que están inscritos como independientes”, dijo Smith.

Las campañas de desinformación pueden lograrlo, dijo Smith.

A medida que Facebook impuso reglas más estrictas en la publicidad de campaña, otras plataformas de medios sociales, incluyendo WhatsApp, se están utilizando para atacar a los votantes, ya sea para crear entusiasmo o poner en duda a un candidato, o disuadir a la gente de votar, dijo Smith.

Otros ejemplos de este ciclo electoral han incluido a la presentadora radial Carinés Moncada, de Radio Actualidad, afirmando en el aire que el movimiento Black Lives Matter contra el racismo sistémico y la brutalidad policial está inspirado en los “espíritus oscuros” en el núcleo del liderazgo del movimiento.

“Si alguien llama a tu puerta mañana y quieren robarte, quieren quemarte, no te quejes. No te quejes porque por eso estás votando. Por anarquía, por violaciones, por ataques”, dijo Moncada durante un programa el 17 de septiembre.

A finales de agosto, un clip de 16 minutos de un programa pagado emitido por Radio Caracol, un hombre que no fue identificado en el aire lanzó mensajes de odio sobre los inmigrantes los negros, las mujeres y los judíos.

Los ejecutivos de la estación se disculparon y admitieron que no revisaron el programa completo antes que saliera al aire, y dicen que devolvieron el dinero a la agencia que reservó el segmento.

Jorge González, empresario de Miami que leyó el guión en el aire, le dijo a un reportero de Miami Herald unos días más tarde que el show era programa piloto, y debido a la reacción negativa no lo volverían a trasmitir. Cuando se le preguntó, no dijo si estaba patrocinado por algún grupo político o candidato.

Sin embargo, esta desinformación desenfrenada viene de medios latinoamericanos. Uno de los videos más compartidos en WhatsApp en Miami incluye clips de Informativo G24, un programa conservador de YouTube con sede en Colombia en el que el anfitrión lee artículos de publicaciones de la derecha marginal que apoyan teorías de confabulaciones.

A veces la cobertura mediática de una amenaza es suficiente para lograr el objetivo de intimidación o desinformación, y ambas partes la usan selectivamente a su favor, dijo Jesse Littlewood, vicepresidente de campañas de Common Cause, quien dirige la investigación de desinformación de la organización.

Littlewood ha criticado a los medios de comunicación por dar importancia a noticias electorales que tratan de incidentes aislados o errores administrativos, y “se convierte en alimento para los impulsores de la desinformación y trasmite la sensación de que hay un problema más grande cuando solo se está informando”.

Sin embargo, Arévalo dice que la desinformación ha demostrado ser insidiosa en su familia y desea que haya información pública que pueda citar para mostrar a sus familiares que lo que temen es falso.

“Esto es algo que hay que sacar y desacreditar ... porque esto está se está poniendo muy malo”, dijo Arévalo.

Padró Ocasio informó desde Miami y Ceballos informó desde Tallahassee.

Traducción de Oscar Díaz.