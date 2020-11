¿Qué enmiendas constitucionales se aprobaron en la Florida?

Una enmienda para aumentar el salario mínimo en la Florida a $15 para 2026 mantenía una ligera ventaja el martes por la noche en los comicios.

De los más de casi 10.4 millones de votos emitidos, y más de 90% de los precintos reportando, poco más de 60% de los electores aprobaban la medida.

La enmienda en cuestión aumenta el salario mínimo en el estado de $8.56 a $10 en septiembre de 2021, que entonces aumenta $1 al año hasta que llega a $15 la hora en 2026. Si se aprueba, la Florida sería el octavo estado que establece un salario mínimo de $15 en el futuro cercano.

Pero este año ha sido uno de los temas más contenciosos en la boleta y muchos negocios y empresas dicen que será ruinoso, particularmente durante una pandemia.

Los partidarios dicen que sacaría a decenas de miles de personas de la pobreza y les daría más dinero para gastar. Debido a la cantidad de empleos de servicios con bajos salarios, el ingreso promedio en la Florida es solo 87.4% del promedio nacional, una cifra que ha estado bajando en los últimos tres años.

Así les va a las otras cinco enmiendas en la boleta:

Enmienda 1: Exigencia de ciudadanía para votar en las elecciones en la Florida

Esta enmienda, que agrega dos palabras a la Constitución estatal, parece que se aprobará fácilmente con más de 75% de los votos en los primeros resultados,

La enmienda modifica el texto de la Constitución para expresar que “solo los ciudadanos” de Estados Unidos pueden votar. En este momento expresar que “todos los ciudadanos” pueden votar.

Para algunos, incluida la Liga de Mujeres Votantes, es una distinción sin diferencia.

Pero el presidente del comité que aboga por la enmienda dice que el cambio pudiera impedir que las ciudades permitan que nos lo ciudadanos voten. San Francisco, por ejemplo, comenzó a permitir que los extranjeros voten en las elecciones locales.

Enmienda 3: Todos los electores votan en las primarias por la Legislatura, el gobernador y el gabinete

La enmienda para abrir las elecciones primarias del estado a los electores no parecía llegar al 60% del voto necesario para su aprobación.

En estos momentos, solo los demócratas inscritos pueden votar en las primarias demócratas, lo mismo con los republicanos. Aproximadamente una cuarta parte de los electores del estado, que no están afiliados a ningún partido, tienen voz en las primarias.

La Enmienda 3 crea una elección primaria para el gobernador, la Legislatura y las carreras a nivel del gabinete, en que demócratas y republicanos compiten unos con otros y todos los electores pueden votar.

Los dos candidatos que más votos reciban, sin importar el partido, avanzan a la elección general. Eso pudiera significar potencialmente que dos demócratas y dos republicanos se enfrentaría en las elecciones generales.

Los dos partidos principales se oponen fuertemente a la medida.

Enmienda 4: Aprobación de enmiendas constitucionales

Esta enmienda, que tiene por fin dificultar la aprobación de enmiendas a las Constitución estatal, no parecía estar en camino de aprobase

La enmienda exige que las enmiendas constitucionales a futuro reciban 60% del voto en dos elecciones, en vez de una, para entrar en vigor.

La idea es respaldada por un grupo que que se hace llama Keep Our Constitution Clean y que ha gastado casi $9 millones en el esfuerzo, pero la fuente de los fondos no se conoce. Algunos sospechan que está respaldada por el sector de servicios públicos.

En los últimos dos decenios, los electores han usado la boleta para permitir que los ex delincuentes voten, exigir a los legisladores crear distritos legislativos justos y conservar tierras estatales.

Los que se oponen a la Enmienda 4 dicen que en el futuro sería mucho más difícil aprobar cambios en la Constitución estatal debido a la exigencia de reunir más de 700,000 firmas para llegar a la boleta, y que ello pudiera costar más de $1 millón.

Enmienda 5: Limitación de amillaramiento en la residencia principal

Los floridanos aprobaron fácilmente una enmienda para eliminar un vacío en el llamado beneficio fiscal “Save Our Homes”.

En este momento, los floridanos que se mudan su casa principal a otra tienen dos años, a partir del 1 de enero del año de la primera propiedad, para solicitar el beneficio fiscal. Esta medida daría a los propietarios un año adicional para el trámite

La idea fue propuesta por la Legislatura, donde fue aprobada casi sin oposición este año. Un análisis de la Cámara de Representantes estatal dice que la medida costará a los gobiernos locales unos $10.2 millones cuando se implemente completamente.

Según la ley estatal “Save Our Homes”, a los propietarios de viviendas que puedan reclamar el alivio fiscal en su vivienda principal pudieran aumentarles cualquier valor tasable en um máximo de 3% anual. Pero es posible que el valor de mercado de una vivienda sea superior a ese aumento. La diferencia entre el valor tasado de una propiedad su valor gravable es el beneficio de “Save Our Homes”.

por ejemplo, un propietario vende su casa por $250,000 pero solo paga impuestos equivalentes a un valor de valor de $175,000 debido a la ley “Save our Homes”. Entonces, ese propietario comprar una nueva vivienda por $400,000. Ese propietario evitaría pagar impuestos sobre al menos $75,000 de si nueva vivienda principal, pero solamente si reclama el beneficio a tiempo.

Enmienda 6: Descuento del impuesto al valor de propiedades para cónyuges de ciertos veterano fallecidos que tenían discapacidades permanentes por combate.

Esta enmienda, que ayuda a los cónyuges de algunos veteranos de guerra de la Florida, fue aprobada abrumadoramente con casi 90% de los votos.

La propuesta se aplica a los cónyuges de veteranos de guerra que fueron dados de baja honorablemente, de más de 65 años y que quedaron discapacitados permanentemente por lesiones en combate. Esos veteranos pueden recibir un descuento en el impuesto a la propiedad.

La enmienda permite a esos cónyuges seguir reclamando la exención fiscal después de la muerte del veterano, siempre cuando el cónyuge tenga el título de la propiedad y viva allí permanentemente. El cónyuge también podría transferir la excepción a una nueva propiedad en algunos casos.

La idea se originó en la Legislatura, donde se aprobó sin oposición. Se calcula que su costo para los gobiernos locales será de unos $4 millones al año..