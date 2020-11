‘Esta elección fue brutal’. Electores de Miami-Dade listos para el futuro

Unsplash

Cuando Liz Zaney recibió un mensaje de texto de que Joe Biden había sido declarado ganador de las elecciones presidenciales, primero sintió alivio, luego euforia. Entonces salió y compró una botella de champán.

Esa noche, Zaney, quien se mudó a la Florida desde Inglaterra hace 19 años, se unió a sus vecinos para celebrar. El grupo de brasileños, colombianos, nicaragüenses y españoles, además de Zaney, sirvió vino, bailó en uno de sus apartamentos del Upper Eastside de Miami y de repente se encontró con la letra del Star Spangled Banner [himno nacional de Estados} que trataron de cantar mientras sus hijos corrían por los pasillos del edificio de apartamentos.

“Estoy emocionada. No sé si podría haber manejado otros cuatro años de caos”, dijo Zaney. “Para mí, ha sido un caos total. Mentiras, noticias falsas, todas esas cosas. Fue agotador”.

Al otro lado Miami-Dade, otro elector, Ángelo Ramírez, de Kendale Lakes, contempló si volvería a votar o no. Había sido una larga temporada electoral y su candidato, el presidente Donald Trump, acababa de perder la reelección.

“Desafortunadamente, esta elección fue increíblemente abrumadora”, dijo Ramírez. “Creó relaciones tensas en las familias y las comunidades de todo el país. Y va a demorar un poco en que todo eso sane. Con suerte, Joe Biden hará un buen trabajo”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

En Miami-Dade, la fuerte actuación de Trump entre los electores hispanos —perdió el condado por solo 7 puntos porcentuales— lo ayudó a ganar el estado. A pesar de eso, Biden ganó, y después de unas elecciones apretadas con una participación récord, los electores de Miami-Dade, como de buena parte del país, tratan de ver el camino a seguir.

Liz Zaney, vecina del Upper Eastside de Miami y toxicóloga de Medicina Legal de Miami-Dade, votó por Biden. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Algunos partidarios de Trump en Miami-Dade se mantuvieron escépticos ante los resultados. Muchos votantes —tanto demócratas como republicanos— esperan que una administración Biden ayude a unificar el país. Pero a menudo, mientras contemplaban el futuro, les preocupaba que las divisiones son demasiado profundas.

Zaney, toxicóloga del Medicina Legal de Miami-Dade, dijo que ahora ve una oportunidad para que el país vuelva a la sensación de “normalidad”. Se pintó orgullosamente las uñas de azul. por su partido, y dijo que confiaba tanto en Biden como en la vicepresidenta electa Kamala Harris.

“Le dije a mi hija: ‘Adoro a Joe Biden, creo que es genial. Pero para que una mujer [Harris] consiga este puesto, tiene que ser el doble de buena que cualquier candidato varón”, dijo Zaney.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Emma Ladson, de 59 años, conoce el peso de la victoria de Harris. Ladson es una mujer negra y graduada de la Universidad Howard. También Harris, y es la primera mujer elegida para el puesto de vicepresidenta.

“Yo estaba feliz por Kamala”, dijo, entre lágrimas. “Pero también estaba feliz por Estados Unidos, y que volviéramos a la civilidad con un presidente que es para todo el pueblo, no solo para algunos”.

Dijo que pensó en el presidente Barack Obama, el primer presidente negro de la nación, “pero esto fue todavía más grade. En su discurso, [Harris] dijo que primero que todo era una mujer negra primero. Las mujeres negras nunca son las primeras. Luego dijo que también es asiática. Las mujeres negras y asiáticas nunca son las primeras”.

Ladson, demócrata y maestra de una escuela pública, tiene la esperanza de que cese la división en el país.

“Tenemos que unificar el país sin importar la raza, la clase, porque todos somos un gran crisol. Yo enseño a todos los estudiantes. No trato a un estudiante diferente del otro”, dijo. “No importa de dónde eres, si hablas inglés o no. Voy a tratarte de la misma manera.

Su grupo de graduados de Howard planea asistir a la toma de posesión de Biden en enero. Después de eso, vuelve al trabajo.

“Lo que sigue para mí, políticamente, es seguir siendo una demócrata fuerte y trabajar todo lo que pueda para ayudar a nuestra comunidad de cualquier manera posible”, dijo Ladson.

Emma Ladson, maestra de una escuela pública y graduada de la Universidad Howard, votó adelantadamente por Biden. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

En Miami Lakes, Alberto Delgado, de 30 años, se sentó en su patio trasero cuando el sol comenzó a ponerse unos días después de las elecciones. Como elector de Trump, había aceptado la pérdida y a Biden como presidente electo. Estaba feliz de que las elecciones hubieran terminado, pero le preocupaba que muchos partidarios de Trump demoraran en aceptar la derrota.

“Creo que la división está aquí para quedarse. Mucha gente piensa que al ganar Biden eso significa que la gente va a estar más unida. No lo creo”, dijo Delgado. “La misma gente quiere que todos estén unidos ahora se dividieron durante los últimos cuatro años”.

Espera que Biden demuestre que está equivocado, pero teme que el país y los electores de Miami-Dade se mantengan muy separados.

“Creo que solo necesitamos tiempo. Solo necesitamos tiempo para sanar”, dijo Delgado.

Delgado se crio en Cuba y se mudó a Miami cuando tenía 14 años. Elector independiente, votó por Trump en 2016 y 2020, pero votó por Obama en 2008 y 2012.

A diferencia de otros cubanoamericanos, Delgado dijo que su herencia no ha afectado sus opiniones políticas. No creció en un hogar político y sus padres no trataron de influir políticamente sobre él. Aunque dijo que nunca olvidará cómo Fidel Castro tomó el poder en Cuba, piensa que los temores y la retórica de que los demócratas son comunistas o socialistas son exagerados.

“Por supuesto, viniendo de Cuba, siempre está presente esa historia sobre el comunismo. Y siempre tienes eso en la mente cuando cuando naces allí”, dijo Delgado. “Pero, personalmente, no creo que eso influyó en mi decisión”.

Lo que sí influyó en la elección política de Delgado fue la economía. Para este analista senior de un banco privado internacional, la economía y los impuestos fueron críticos en su decisión de votar por Trump. Dijo que le gustaba lo que vio a Trump hacer por la economía en sus primeros cuatro años y estaba listo para otros cuatro.

Alberto Delgado, vecino de Miami Lakes y analista senior de un banco privado internacional, votó por Trump en 2016 y 2020. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

En Westchester, Eli Sabatier, de 41 años, se sentó frente al estacionamiento de la Biblioteca Regional de Westchester con una mascarilla azul y blanca colgando de sus manos. Había pasado una semana desde la noche de las elecciones y casi dos semanas desde que Sabatier votó adelantadamente por por Biden en la biblioteca.

La escena era muy diferente de la última vez que estuvo allí. Los cientos de carteles de campaña y voluntarios que repartían volantes habían desaparecido. La música en español fue reemplazada por el sonido del viento soplando a través de los árboles. Y en lugar de cielos soleados, había nubes ondulantes de una tormenta tropical durante el fin de semana.

Al igual que Delgado, Sabatier se mudó a Miami desde Cuba. Tenía 1 año de edad. Dice que es republicano de corazón, creen en los mercados globales, el libre comercio y el conservadurismo fiscal. Pero con Trump como candidato, tuvo la sensación de que el partido lo había dejado atrás. Por eso Sabatier se hizo demócrata y votó por Biden.

“Tuve la sensación de que el hecho de que Partido Republicano se alejaba de los mercados libres y se alejaba de ser fiscalmente conservador presionó mucho mi relación con el partido”, dijo Sabatier. “Supe en ese momento que tenía que seguir adelante porque no refleja quién soy”.

Como muchos otros cubanoamericano, Sabatier creció en un hogar conservador y republicano, debido en parte a los recuerdos de lo que sucedió en Cuba. Pero cuando Sabatier asistió a la Universidad Internacional de Florida, comenzó a formarse sus propios puntos de vista políticos.

“Probablemente me van a repudiar por esto”, dijo, con una risa. “Mi padre, no importa lo que le digas, él solo te mira y te dice comunista. Amplié mi mente y vi el mundo como es, y me hago mis propias opiniones. No vivo en el pasado de lo que pasó en Cuba”.

Sabatier ha visto la división política del país de primera mano, en su propia familia, y aunque se siente aliviado de Trump queda fuera del cargo, todavía no está seguro de que Biden sea el candidato para sanar las grietas nacionales. Dijo que cree que Biden solo estará en el cargo cuatro años, pero esos cuatro años serán críticos. Espera que las dos partes aprendan conciliarse.

“Todo el mundo quiere que este país siga adelante. Para eso estamos aquí”, dijo Sabatier. “Es por eso que emigramos aquí. Para eso emigró mi familia aquí, para trabajar, para hacer avanzar el país”.

Eli Sabatier , quien dice que es republicano de corazón, aunque votó por Biden, en la biblioteca regional de Westchester , donde votó por el candidato demócrata . Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Ruth Moreno, de 27 años, una organizadora de la organización Florida for All Education Fund, quien votó por Biden, dijo que estaba energizada por su victoria, pero también que no tenía ninguna ilusión sobre lo que queda por hacer para salvar a un país dividido.

Moreno, quien se mudó a Miami desde República Dominicana cuando tenía 7 años, dijo que como inmigrante y madre de una niña de 2 años, había temido por Estados Unidos en los últimos cuatro años.

“Hubo momentos en los que realmente me sentí asustada por el futuro del país debido a la retórica de Trump”, dijo Moreno.

Dijo que aunque Biden no era el candidato demócrata que hubiera escogido, siente un llamado a la acción.

“Seguimos organizándonos. Esto no significa que vamos a conseguir la solución de todos los problemas. No significa que se va a eliminar el racismo, al sexismo y todas estas otras formas de opresión que vemos en la vida cotidiana”, dijo Moreno. “Así que creo, que ahora presionamos para pedir cuentas a todos nuestros funcionarios electos”.

Ruth Moreno, de 27 años y organizadora de Florida For All Education Fund , quien vive en Miami Lakes, votó por adelantado por Joe Biden. Matias Ocner mocner@miamiherald.com

En Kendale Lakes, Ángelo Ramírez, de 55 años, quien votó por Trump, dijo que ha aceptado a Biden como el ganador de las elecciones, pero no está seguro de creer que crea los mensajes de unidad de Biden.

“Si Joe Biden pudiera unir al país, eso va a ser genial”, dijo, unos días después de las elecciones. “Pero desafortunadamente, él será el 46to presidente que ha tratado de hacer eso. Y no tengo necesariamente tanta esperanza de que vaya a hacerlo mejor que el anterior”.

Ramírez es del Bronx, pero su madre emigró de Cuba, y dijo que fue criado en un hogar conservador que le enseñó la importancia de ejercer el derecho al voto. Votó por Trump porque estaba contento con las medidas que vio al presidente tomar en la economía. Dijo que desde que Biden fue anunciado como el ganador, ha estado haciendo todo lo posible para tener fe en el sistema y mirar hacia adelante.

Pero sus opiniones políticas son inciertas en este momento. Le gustaría apoyar a un candidato libertario, pero sabe que no es realista votar a terceros. En 2016, ni siquiera había planeó votar, pero se sintió motivado cuando vio a Trump intervenir.

“Mi frustración con el voto es alentar a los políticos a ser políticos”, dijo Ramírez. “Votar por Donald Trump, para mí, la estrategia era mostrar al pueblo estadounidense que no siempre tenías que elegir al político”.

¿Y en 2024? No sabe si votará, incluso si Trump volviera a postularse.

“Estoy un poco preocupado de que aún no haya reconocido [su derrota]”, dijo Ramírez. “No sé si votaría por él en 2024 porque no estoy muy seguro de cómo va a terminar 2020”.