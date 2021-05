DeSantis firma ley electoral, que preocupa a los supervisores

DSANTIAGO@MIAMIHERALD.COM

Durante un evento televisado a nivel nacional organizado por un club de fans del ex presidente Donald Trump, el gobernador Ron DeSantis firmó el jueves cambios polémicos y de amplio alcance a las leyes de votación del estado, como disposiciones dirigidas al voto por correo y limitar el uso de urnas móviles.

Destacando el debate fuertemente partidista en torno al Proyecto de Ley 90 del Senado, aprobado por los legisladores estatales la semana pasada, DeSantis prohibió a la mayoría de los reporteros asistir al evento, celebrado en West Palm Beach ante el grupo Club 45 USA. Fox News obtuvo acceso exclusivo.

Superando las objeciones de los demócratas y los grupos defensores del derecho al voto, los legisladores estatales aprobaron la semana pasada el Proyecto de Ley 90 del Senado, que implementa decenas de cambios en las leyes de votación del estado.

La mayoría de los cambios son administrativos, pero los supervisores electorales advirtieron la semana pasada que el proyecto de ley dificulta solicitar y enviar las boletas por correo:

▪ Los floridanos ahora deben dar un número de licencia de conducir, número de identificación estatal o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social para solicitar una boleta de voto por correo.

▪ Las solicitudes de boletas por correo tampoco duran tanto tiempo. En lugar de solicitar una boleta para las las próximas dos elecciones generales —los próximos cuatro años—, las solicitudes se limitan a las próximas elecciones generales, o dos años. (Las solicitudes ya presentadas se respetarán).

▪ Las urnas móviles estarán se limitan a los días y horas de votación anticipada, a menos que sea en la oficina del supervisor electoral, y deben estar supervisadas.

Varias organizaciones, como el grupo de derechos civiles League of United Latin American Citizens, anunciaron que demandarían al Estado por la nueva legislación.

“La supresión electoral contra ciudadanos estadounidenses solo porque no son blancos es vergonzosa, antiestadounidense y francamente sin principios”, dijo el grupo en un comunicado el jueves.

Hablando en nombre de la organización que representa a los supervisores electorales de los 67 condados de la Florida, el supervisor electoral del condado Hillsborough, Craig Latimer, dijo la semana pasada que la reforma electoral era “innecesaria” teniendo en cuenta el éxito del estado en las elecciones en 2020.

La Florida se salvó de polémicos recuentos y acusaciones de fraude electoral generalizado impuestas por el expresidente Donald Trump el año pasado.

“Las elecciones transcurrieron sin problemas, los votantes participaron en cifras récord y los resultados electorales fueron verificados con auditorías en todos los condados”, dijo Latimer en un comunicado la semana pasada.

El curso del Proyecto de Ley 90 del Senado durante los últimos dos meses de la sesión legislativa fue muy debatido, en que los demócratas acusaron a los republicanos de tratar de reprimir el voto y defendiendo las acusaciones infundadas de fraude de Trump.

Después que los legisladores de Georgia se enfrentaron a una reacción negativa de grandes empresas y las Grandes Ligas de Béisbol, los republicanos de la Florida diluyeron fuertemente su propio proyecto de ley. Abandonaron las propuestas para prohibir el uso de urnas móviles e imponer estrictos requisitos de verificación coincidencia de firmas que podrían haber causado que millones de firmas en el archivo con su oficina de elecciones.

Los legisladores republicanos dijeron que estaban tratando de hacer más estrictas las leyes de voto por correo del estado. Una parte del proyecto de ley prohíbe a cualquier persona que tenga más de dos boletas, excepto las de familiares. Eso ha sido ilegal en Miami-Dade durante años.

Sin embargo, no está claro a cuántas personas les podrían impedir votar bajo la ley.

Los datos de los supervisores del condado recopilados por All Voting , un grupo no partidista de derecho al voto, no muestran si los electores de minorías usaban más las urnas móviles que otros grupos.

Tampoco está claro cuántos floridanos tendrían prohibido solicitar el voto por correo porque no tengan licencia de conducir, identificación estatal o un número de Seguro Social, aunque Brad Ashwell, director estatal de Florida de la organización, dijo que tales leyes tienen un historial de afectar a los electores de minorías.

“Estudio tras estudio ha demostrado que tienen un impacto desproporcionado entre los electores negros y de otras minorías”, dijo Ashwell.

El proyecto de ley hace numerosos cambios en la forma en que los votos por correo se reciben, se cuentan y se pueden impugnar. Los supervisores electorales han advertido que el proyecto de ley podría llevar a candidatos o partidos a impugnar un gran número de boletas.

Joe Scott, supervisor de elecciones de Broward, elegido en enero, calificó la legislación de “terrible” en una entrevista el miércoles.

“La nueva ley tiene limitaciones que son irrazonables y extremadamente confusas”, dijo Scott. “Esa confusión en efecto conducirá a la supresión electoral. Muchos electores que no entienden las reglas decidirán no participar en absoluto”.

Aaron Liebowitz, redactor del Miami Herald, contribuyó a este informe.