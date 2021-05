Expertos en la Primera Enmienda cuestionan la ‘exclusiva’ firma de DeSantis de nueva ley

Arte de archivo del gobernador de la Florida Ron DeSantis Getty Images

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, no solo rompió con décadas de precedentes el jueves cuando bloqueó a todos los medios de comunicación, excepto a FOX News, de cubrir la firma de un proyecto de ley de votación. También quizá haya violado la Constitución de Estados Unidos.

Esa es la opinión de los expertos en la Primera Enmienda que dijeron al Tampa Bay Times que es ilegal que DeSantis seleccione qué medios pueden cubrir un procedimiento público.

“La ley no deja lugar a dudas en cuanto a la impropiedad de prohibir ciertos medios de comunicación mientras se permite solo a los medios de comunicación amigos”, dijo Pamela Marsh, directora ejecutiva de la First Amendment Foundation, una organización que aboga por el gobierno abierto y representa a las organizaciones de noticias, incluyendo el Tampa Bay Times y el Miami Herald. “Eso es discriminación de punto de vista y de contenido”.

Décadas de precedentes en los tribunales federales han afirmado que los funcionarios de elección no pueden impedir que determinados medios de comunicación informen sobre acontecimientos públicos solo porque no les guste la cobertura.

En Louisiana, en la década de 1980, un alcalde local intentó excluir a los periodistas de un determinado periódico de las principales conferencias de prensa. El periódico lo demandó. Un tribunal federal calificó las acciones del alcalde como “la esencia de la censura prohibida por la Primera Enmienda y tan aborrecida por los padres fundadores”, y el periódico ganó.

En 2007, un juez federal de Ohio falló contra el alcalde de Toledo, que había dejado de notificar a una emisora de radio local las conferencias de prensa del alcalde. La oficina del alcalde también impidió que uno de los reporteros de la emisora asistiera. El tribunal dijo que el alcalde intentaba “manejar las noticias manipulando quién viene a escuchar lo que se va a decir y, por tanto, quién lo informa”. Exigió que se diera acceso al reportero.

DeSantis visitó West Palm Beach el jueves para firmar un polémico proyecto de ley que dificulta el voto por correo en la Florida. En sus tres años de mandato, DeSantis ha celebrado con frecuencia ceremonias de firma similares, abiertas a los periodistas. Esta vez, los reporteros y equipos de televisión que se presentaron para cubrir la firma fueron rechazados por el personal del gobernador.

La firma del proyecto de ley

La firma, sin embargo, fue transmitida en directo por FOX & Friends, el programa matutino de la cadena conservadora, durante un segmento que duró 7 minutos y 30 segundos. DeSantis dijo más tarde que dio a FOX News una “exclusiva”, un término que los tipos de medios de comunicación y los políticos utilizan para conceder una historia o entrevista a un solo medio de comunicación o reportero.

Debido a que la firma del proyecto de ley fue un “procedimiento público”, DeSantis no debería haber podido limitar a los medios de comunicación que podían cubrirlo, dijo Clay Calvert, un profesor de derecho de la University of Florida y director del Proyecto de la Primera Enmienda de la escuela.

La gente que no está suscrita al cable o que no ve esa cadena no lo habría visto.

“A menos que veas FOX, se te va a negar el acceso a la información”, dijo Calvert. “Eso es preocupante, independientemente de las cuestiones de la Primera Enmienda”.

Varios funcionarios de elección se unieron a DeSantis en West Palm Beach para la firma del proyecto de ley, incluyendo la vicegobernadora Jeanette Núñez y los patrocinadores del proyecto de ley, el representante Blaise Ingoglia y el senador Dennis Baxley. También asistieron miembros de un club de fans local del ex presidente Donald Trump.

DeSantis defendió que solo dejó entrar a FOX & Friends en la sala porque se emitió en la televisión nacional. Su oficina no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las preocupaciones de la Primera Enmienda.

“Hicimos una maravillosa promulgación de este gran proyecto de ley de elecciones”, dijo DeSantis. “Fue en vivo en la televisión nacional. Estuvimos encantados de darles la exclusiva en eso. Eso se transmite a millones de personas”.

FOX & Friends tiene un promedio de 1.1 millones de espectadores en todo el país. La población de Florida en edad de votar es de casi 17 millones.

FOX dijo que no pidió a la oficina de DeSantis el tratamiento especial. En una declaración al Tampa Bay Times, la cadena dijo: “FOX & Friends no solicitó ni ordenó que el evento del 6 de mayo y la entrevista con el gobernador Ron DeSantis fueran exclusivos para las entidades de FOX News Media”.

Más tarde, la cadena aclaró que sus productores no eran conscientes de que DeSantis iba a firmar el proyecto de ley ante las cámaras. Fue contratado el jueves para “una entrevista y no como una firma de ley en vivo”.

DeSantis y los medios

Esta no es la primera vez que la administración de DeSantis se enfrenta a las organizaciones de noticias en torno al acceso. Cuando el coronavirus llegó por primera vez, la administración de DeSantis esperó 24 horas para informar al público sobre un caso conocido en la Florida. A lo largo de la pandemia, la oficina de DeSantis ha retenido datos e informes sobre el brote a los reporteros, solo liberando la información después de que los medios noticiosos demandaron.

La conferencia de prensa del jueves también pone de relieve lo mucho que DeSantis ha confiado en FOX News para amplificar su mensaje y hacer crecer su marca nacional. Es un invitado frecuente en los programas de máxima audiencia del programa, cuyos presentadores a menudo se deshacen en elogios hacia el gobernador republicano.

Y la cadena, a su vez, ha recibido a DeSantis, una de las figuras más populares del Partido Republicano, siempre que está disponible. Horas después de una tormenta nacional sobre la aparición de DeSantis en FOX & Friends, se sentó para otra entrevista en la red, esta vez con Sean Hannity.

Edward Birk, un abogado especializado en la Primera Enmienda con sede en Jacksonville, dijo que los funcionarios de elección pueden conceder acuerdos exclusivos con ciertas organizaciones de noticias, pero no pueden excluir a los medios de comunicación de un evento público.

“Independientemente de si viola la Primera Enmienda, que podría ser”, dijo Birk, “es un mal gobierno”.

El reportero del Times/Herald Lawrence Mower contribuyó a este artículo.