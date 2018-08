Inmigración subió al escenario de los MTV Video Music Awards

Vestidos con camisas blancas con el lema “Todos somos seres humanos” niños y adolescentes se unieron en el escenario de los MTV Video Music Awards al rapero Logic y al músico Ryan Tedder para exponer la situación de las familias inmigrantes separadas.

Logic, quien tenía una camisa con el lema “F*** the Wall (a la m... el muro)”, en referencia a la propuesta del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera entre México y EEUU, cantó el tema “One Day” en el Radio City Music Hall, en Nueva York, donde se realizó la ceremonia de la entrega de esos premios el lunes en la noche.

Días antes el dúo había presentado un video de ese tema musical que muestra la historia de un joven adolescente inmigrante separado por la fuerza de sus padres y su hermano menor.

La actuación en la ceremonia de los premios mostró a familias separadas en el escenario por una pared hecha por humanos. Cuando “cayó el muro”, los niños se apresuraron a reunirse con sus padres.

Líderes inmigrantes de las organizaciones National Domestic Workers Alliance, United We Dream y Make the Road New York y sus hijos participaron en la presentación en el escenario.

Esos grupos dijeron en un comunicado que Logic es parte de los artistas que prestan sus “voces en protesta en este momento crítico, siguiendo a Lin-Manuel Miranda, John Legend, America Ferrera y otros durante el histórico día nacional de acción de Families Belong Together en junio pasado”.

“Todavía estamos en un momento de crisis. Cientos de niños fueron separados de sus padres por la administración Trump y encerrados en detención lejos de sus familias”, dijo Jess Morales Rocketto, una líder de la coalición Families Belong Together and Political y directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas.

Lizbeth Huitzil, receptora de DACA y miembro de Make the Road NY, destacó que fue “inspirador y poderoso ver a Logic compartir el escenario con inmigrantes como yo para mostrar las luchas de la vida real que enfrentamos”.

“Nuestros hermanos y hermanas están siendo detenidos, puestos en jaulas y separados de sus familias. Con el desempeño de esta noche, estamos enviando un mensaje contundente: las familias deben estar juntas y no en las jaulas”, afirmó Huitzil.

Para Jefferson Arpi, un integrante de United We Dream de 15 años de edad y cuyo padre estuvo detenido nueve meses por Inmigración, “el video musical de Logic demostró que, aunque nuestras familias se enfrentan a mucho dolor, somos fuertes, luchamos y somos humanos”.

National Domestic Workers Alliance, United We Dream y Make the Road New York denunciaron que tres semanas después de la fecha límite ordenada por la corte federal para reunificar a las familias, el Departamento de Justicia reveló la semana pasada que la administración todavía mantiene detenidos a 565 de los niños que separaron “por la fuerza de sus padres en detención federal”.

Esa cifra incluye, detallaron, “a 24 niños menores de 5 años que se supone que se reunieron hace más de un mes”.

“A pesar de reclamar el fin de su política de separación familiar, la Administración ha deportado a cientos de padres de estos niños sin ellos, a menudo engañando a padres desesperados para que firmen la deportación con la falsa promesa de que recuperarían a sus hijos. Mientras tanto, el asalto de la administración Trump a familias inmigrantes a nivel nacional continúa, con datos recientes que muestran que las detenciones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales se han más que triplicado”, dijeron las organizaciones.