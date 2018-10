Trump y la prensa, del ‘fake news’ al ‘tú no piensas’, una relación que no mejora

Desde las acusaciones de fake news hasta lanzarle una frase como “Tú no piensas, nunca lo haces” a la corresponsal de la cadena ABC en la Casa Blanca, la relación del presidente Trump con la prensa se torna cada vez más complicada.

El episodio ocurrió el lunes pasado en la conferencia de prensa para anunciar el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá. En un principio el presidente se mostró reacio a contestar preguntas no relacionadas con el tema del acuerdo, y cuando finalmente accedió, le dio la palabra a Cecilia Vega, de ABC News.

Al ver que ella se tomaba unos minutos, dijo: “Está sorprendida porque la he elegido. Está como en estado de shock”. Vega respondió que no lo estaba y le agradeció por la oportunidad de hacerle la pregunta. Fue entonces cuando Trump dijo: “Tú no piensas, nunca lo haces”.

El polémico incidente fue calificado por el periodista de CNN Chris Cillizza como una forma de “bullying” del presidente hacia Vega, quien señaló que el gesto irrespetuoso con una periodista toma un cariz más grave después del movimiento #MeToo.

Este hecho tiene ecos de cuando Trump, siendo solo un multimillonario que aspiraba a la presidencia de Estados Unidos, expulsó a Jorge Ramos de una conferencia de prensa alegando que el conductor del Noticiero Univisión no había esperado su turno para hacerle las preguntas.

La periodista Cecilia Vega, corresponsal ‘senior’ de ABC News en la Casa Blanca.

“La principal función social del periodista es cuestionar a los que tienen el poder y a Trump no le gusta que lo cuestionen. Y cuando un periodista, como Cecilia o yo, lo obliga a responder algo que no quiere, suele reaccionar con dureza”, dijo Ramos, que considera su responsabilidad preguntar.

“Si no le gusta a Trump, lo siento mucho”, afirmó.

El hecho de que Vega, nacida en San Francisco, es de ascendencia mexicana, añadió más leña al fuego del cuestionamiento que muchos se hicieron cuando ocurrió el incidente con Ramos: ¿Se ensaña Trump con un periodista porque es hispano?

“El ensañamiento es con todos aquellos que lo cuestionen, no importa el grupo étnico. Primero fue conmigo. Y luego CNN y el New York Times. Después NBC y el Washington Post. Ahora con Cecilia. Esto no va a terminar. Yo me estoy preparando para lidiar con Trump hasta el 2020 o más”, dijo Ramos, vaticinando que la relación de Trump con la prensa no va a mejorar.

Ricardo Brown, veterano periodista cubanoamericano que ha cubierto todas las elecciones presidenciales en Estados Unidos desde 1976, concordó con Ramos en que no van a mejorar las relaciones del presidente con la prensa.

Brown, que conduce el programa Panorama Nacional en Actualidad Radio 1040AM, señaló que hay algunos periodistas que se exceden en sus críticas al presidente, pero recalcó que la libertad de expresión y de prensa están garantizadas por la Primera Enmienda de la Constitución.

Brown compartió una anécdota de cuando cubrió los temas de la Casa Blanca durante la presidencia de Reagan.

“Algunos periodistas, como Sam Donaldson de la ABC, y Helen Thomas, de UPI, eran implacables con el presidente Reagan y sus secretarios de prensa, que fueron James Brady y Larry Speakes. Reagan siempre fue cordial con esos periodistas, a pesar de las fuertes preguntas que le hacían. Al presidente Trump le valdría la pena imitar al presidente Reagan en sus relaciones con la prensa”, recomendó.

Por su parte, Ramos señaló que la democracia en Estados Unidos se está poniendo a prueba de muchas formas, pero apuesta a que después que se vaya Trump seguirá existiendo absoluta libertad de prensa en Estados Unidos.

Brown afirmó que “insultar, amenazar, ridiculizar, ningunear a un periodista es una manera de tratar de amordazarlo. Pero en este país generalmente no funciona”.

La presidencia de Estados Unidos tiene fecha de vencimiento para cada presidente. Trump pasará a ser el ex presidente, y la libertad de prensa seguirá garantizada por la Primera Enmienda, que tiene más de 240 años, concluyó Brown.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH