Hallan en correo explosivos dirigidos a Hillary Clinton y Barack Obama

Dos dispositivos explosivos fueron encontrados en el correo del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama y del ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, informó este el miércoles el Servicio Secreto.

“Los paquetes se identificaron de inmediato durante los procedimientos de revisión de correo de rutina como posibles dispositivos explosivos y se manejaron adecuadamente como tales. Los protegidos no recibieron los paquetes ni corrieron el riesgo de recibirlos”, dijo esa agencia gubernamental en una declaración.

La Casa Blanca condenó los intentos de atentado, los cuales calificó como “actos de terrorismo son despreciables”, reportó la Associated Press.

El empleado del Servicio Secreto que revisó el correo de Hillary Clinton dijo que halló el dispositivo en la correspondencia de ella enviada a su oficina en el Condado de Westchester, de acuerdo con el comunicado, reportaron varias agencias.

El paquete dirigido a Obama fue interceptado por el personal del Servicio Secreto en Washington, DC, el miércoles temprano.

El Servicio Secreto detalló que interceptó dos “paquetes sospechosos dirigidos a los protegidos del Servicio Secreto”, que fueron identificados como Hillary Clinton y Barack Obama.

Un funcionario que habló en condición de anonimato con varios medios dijo que los dispositivos eran similares a uno encontrado en la casa del filántropo multimillonario George Soros el lunes pasado, reportó la Associated Press.

La casa de Soros también se encuentra en un suburbio al norte de la ciudad de Nueva York.

Ese dispositivo se construyó a partir de un tubo de aproximadamente seis pulgadas de largo lleno de polvo explosivo, y fue detonado por técnicos de un escuadrón antibombas, según uno de los funcionarios asignados a la investigación del caso, reportó el NYT.

El motivo de la bomba enviada a Soros seguía sin estar claro, dijo uno de los funcionarios al NYT.

El Servicio Secreto informó en la declaración que había “iniciado una investigación criminal de gran alcance en la que se utilizarán todos los recursos federales, estatales y locales disponibles para determinar la fuente de los paquetes e identificar a los responsables”.