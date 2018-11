Mujica: única respuesta a pacto secreto sobre desaparecidos sería la tortura

El ex presidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) dijo este jueves que para hallar a los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar del país (1973-1985) la única respuesta, aunque no se puede aplicar, sería la tortura, ya que los responsables tienen “un pacto de secreto”.

“A veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad”, sostuvo a la prensa el político integrante de la coalición de izquierdas oficialista de Uruguay, el Frente Amplio (FA).

Según el ex mandatario, el pacto de secreto que tienen los militares que participaron en las detenciones, torturas y desapariciones durante la dictadura uruguaya “no se puede desentrañar” a no ser que se usen recursos que actualmente no se pueden utilizar.

“Pienso que sí, que se hizo todo lo posible y se sigue haciendo, pero no es solo querer, es también poder. Yo no puedo creer que la información no la tengan”, sostuvo Mujica en relación a los esfuerzos que realiza el FA desde que llegó al poder en 2005 para hallar los restos de los detenidos desaparecidos.

Los dichos del ex presidente se dieron un día después del fallecimiento de la activista uruguaya por los derechos humanos Luisa Cuesta, quien murió a los 98 años sin saber qué ocurrió con su hijo, Nebio Melo Cuesta, detenido y desaparecido en 1976.

“Es una reliquia de la lucha de los derechos humanos. Una batalladora incansable, dura, polemista que ha colocado ese sentimiento y su figura entrañable y creo que representa, sin proponérselo, a millones de madres que se han ido de este mundo sin saber el destino de sus hijos, en nuestro país y en el mundo entero”, opinó Mujica respecto a Cuesta.

Además, consideró que es “muy negativo y muy doloroso” que Cuesta muriera sin saber el paradero de su hijo, pese a que lo buscó por 42 años y dijo que el FA falló en no darle respuesta.

“Siempre cuando no cumplimos con una expectativa fallamos, porque tenemos las limitaciones que nos imponen ciertos códigos”, acotó.