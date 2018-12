No le cocinó un conejito: Así defiende Huckabee a Trump por su respuesta a niña de 7 años

El ex gobernador de Arizona, Mike Huckabee, dijo que algunos medios de prensa habían reaccionado exageradamente después de que el presidente Donald Trump le preguntara a un niña de 7 años si todavía creía en Santa Claus.

Huckabee, padre de Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump, dijo el miércoles que el comentario de Trump fue una “simple pregunta” e hizo referencia a la popular película Fatal Attraction de 1987.

La película de suspenso cuenta la historia de una mujer personificada por Glenn Close que busca vengarse de su ex amante (Michael Douglas). El personaje que interpreta Close hierve el conejo mascota de la hija de Douglas en una olla después de que él la desprecia.

“¿Qué pasa con la gente?” dijo Huckabee. “No se trata de que hubiera pusto a hervir al conejito de la niña en una olla en la estufa o algo así”.

La controversia empezó el lunes, durante Nochebuena, cuando el presidente Trump y la primera dama Melania Trump respondieron llamadas de niños al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, un centro del gobierno que rastrea la ruta de Papá Noel, según The Hill.

Después de desearle una feliz navidad a una nina llamada Coleman Lloyd, Trump le preguntó si le iba bien en la escuela y cuantos años tenia. Luego le pregunto si todavía creia que Santa Claus existia.

“¿Sigues creyendo en Santa?”, le preguntó Trump.

“Si señor”, respondió la niña de Carolina del Sur.

“Porque para los 7 años es marginal, ¿no?” dijo Trump.

La niña aparentemente nunca habia escuchado la palabra marginal, según dijo The Associated Press. Esa noche, Collman igual le dejó galletas a Papa Noel, según reportó el Post and Courier. Al dia siguiente, Collman recibió una muñeca bajo su árbol de Navidad.

La conversación no tuvo ningún impacto en la creencia de Collman, pero si se hizo noticia viral en las redes sociales y estuvo en los titulares de muchos noticieros.

Huckabee le dijo a los presentadores del show Fox & Friends que era una “desgracia” que algunos medios de noticias habían dramatizado tanto lo ocurrido.

“No importa lo que él haga”, dijo Huckabee. “Si no hubiera hecho la llamada, si no hubiera hablado con la niña, dirían que estaba acurrucado en posición fetal en la Casa Blanca y no estaba dispuesto a salir y hablar con nadie”.