Trump dice que no vio ni leyó el informe de Mueller sobre la trama rusa

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir en Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de abril de 2019, mientras viaja a Texas para hablar sobre la economía y asistir a eventos políticos. AFP/Getty Images

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles no haber visto ni leído el informe completo de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos de su campaña electoral con Rusia.

“No he visto el informe de Mueller, no he leído el informe de Mueller”, dijo en la Casa Blanca.

Esa pesquisa, que llevó dos años, provocó una enorme controversia. De acuerdo con un breve resumen divulgado por el secretario de Justicia (fiscal general), Bill Barr, Mueller no halló pruebas de una colusión deliberada entre la campaña de Trump y Rusia.

Se espera que el informe sea divulgado en los próximos días.