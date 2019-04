Hillary Clinton cree que el Departamento Justicia no acusó a Trump por ser presidente

Trump celebra la publicación del informe de Mueller El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el 18 de abril de 2019 que la publicación del informe del fiscal especial, Robert Mueller, mostrara que "no hubo conspiración y no hubo obstrucción a la justicia". Foto: AP. Up Next × SHARE COPY LINK El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el 18 de abril de 2019 que la publicación del informe del fiscal especial, Robert Mueller, mostrara que "no hubo conspiración y no hubo obstrucción a la justicia". Foto: AP.

La ex secretaria de Estado de EEUU y candidata presidencial demócrata en 2016 Hillary Clinton afirmó este martes que Donald Trump no fue acusado de obstrucción a la justicia, tras el informe sobre la trama rusa, por la “regla” del Departamento de Justicia de no acusar a un mandatario en activo.

“Creo que ahí hay lo suficiente por lo que cualquier otra persona que hubiera participado en actos como esos, sin duda, hubiera sido acusado”, dijo Clinton durante un evento organizado por la revista Time, que hoy rinde tributo a la 100 figuras más influyentes de 2018, una esperada lista que publica cada año.

La ex secretaria de Estado insistió en que Trump no fue imputado “debido a la regla del Departamento de Justicia de que no puedes acusar a un presidente en el cargo. Toda la cuestión de la obstrucción (a la justicia) fue enviado directamente al Congreso”, afirmó Clinton, ex candidata demócrata a la Presidencia en las elecciones de 2016, en las que fue derrotada por Trump.

La investigación del fiscal especial Robert Mueller no encontró pruebas que incriminaran al presidente Trump ni por haber conspirado con Rusia en dichos comicios ni por haber obstruido a la justicia, aunque dejó la puerta abierta a este último cargo.

“Si bien este informe concluye que el presidente no cometió un delito, tampoco lo exonera”, afirmó el secretario de Justicia y fiscal general de EEUU, William Barr, en una carta que envió en marzo a los presidentes de los comités judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado tras hacerse pública una versión del informe.

Clinton respaldó la difusión íntegra de dicho informe, que también habían solicitado miembros del Congreso, mayoritariamente demócratas pero también algunos del partido Republicano, al que pertenece Trump.

Indicó, además, que leyó el informe y que este prueba, sin ninguna duda, que la influencia rusa le llevó a perder las elecciones ante Trump.

“Soy de las que piensa que el informe de Mueller es parte del principio. No es el final. Todavía hay mucho más que deberíamos saber y que deberíamos hacer, y es lo que el Congreso está tratando de descifrar en este momento”, afirmó Clinton.

Para ella, el proceso político al presidente Trump para una eventual destitución debe ser “asumido con seriedad, de una forma diligente, y debe estar basado en evidencias”.