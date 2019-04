Recaudan $123,000 para cubano acusado del mortal accidente en Colorado

Escalofriante video muestra asesinato a manos de un cubano con orden de deportación El cubano David Paneque, de 29 años, está acusado de asesinar a Leandro López, de 31 años, en un centro comercial del oeste de Miami-Dade el 4 de marzo de 2019. Up Next × SHARE COPY LINK El cubano David Paneque, de 29 años, está acusado de asesinar a Leandro López, de 31 años, en un centro comercial del oeste de Miami-Dade el 4 de marzo de 2019.

En menos de dos días, miles de personas aportaron más de 123,000 dólares en donaciones para ayudar a pagar la fianza y gastos de abogados de Rogel Aguilera Mederos, el camionero cubano detenido en Colorado por causar la semana pasada un grave accidente en el que fallecieron cuatro personas.

“Es una tragedia y es terrible pensar que se perdieron vidas. Y es difícil comprender por qué suceden estos accidentes, pero Rogel no tiene antecedentes y conducía con licencia. ¿Y ahora por una falla mecánica vamos a arruinarle la vida? Lo he visto muchas veces antes y no quiero que vuelva a suceder”, expresó una donante de Denver que usa el seudónimo “Darko”.

La campaña, iniciada en Facebook por Nailán González el pasado sábado 27 de abril, contó con aportes de 4,412 personas y llegó a los 123,377 dólares antes de cerrarse al haberse recaudado lo suficiente como para poder gestionar la fianza de Aguilera Mederos, establecida en 40,000 dólares por el juez a cargo del caso.

Aguilera Mederos, de 23 años, deberá presentarse el próximo 3 de mayo ante el mismo juez, en el condado de Jefferson, al oeste de Denver, para ser formalmente acusado de cuatro cargos de homicidio vehicular involuntario por el accidente del pasado 25 de abril en la carretera Interestatal 70.

Fue en esta vía donde su camión chocó con 24 automóviles y 4 camiones, algunos de los cuales quedaron calcinados como producto del gran incendio que provocó el accidente del cubano, que aparentemente se quedó sin frenos al bajar de las Montañas Rocosas.

Los cuatro fallecidos en ese incidente fueron identificados como Doyle Harrison, 61; William Bailey, 67; Miguel Ángel Lamas Arellano, 24; y Stanley Politano, 69; todos ellos residentes en la zona metropolitana de Denver.

Según las primeras investigaciones, a cargo de la policía de la ciudad de Lakewood, el problema de los frenos en el camión de Aguilera Mederos (nacido en Batabanó, Cuba) habría comenzado unos 15 kilómetros (9 millas) al oeste del lugar del accidente.

Aunque la carretera cuenta con rampas de emergencia preparadas para detener a camiones sin frenos, aparentemente Aguilera Mederos decidió no usar esas rampas por temor a volcar.

Por eso, su vehículo alcanzó cerca de 135 kilómetros por hora (85 millas por hora) en una zona con una velocidad máxima de 100 (60 millas).

Debido a otro accidente, la Interestatal 70 había quedado congestionada, dejando sin lugar de maniobra a Aguilera Mederos, quien logró que durante varios minutos su camión circulase por la banquina derecha de la ruta, hasta que lo impidió la presencia de un puente y de un vehículo en el lateral de la vía.

En rueda de prensa este lunes, Rob Corry, abogado de Aguilera Mederos, dijo que su cliente “está cooperando con las autoridades” y que el joven camionero “no puede ni comer ni dormir” desde el accidente.