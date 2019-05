¿Busca pareja en un app de citas? Va en aumento quienes creen que es más conveniente así

Tinder en un celular. TNS

Maria Gabriela Rondón, de 32 años, ha apostado a encontrar una relación seria con ayuda de Bumble, una aplicación para buscar citas desde el teléfono.

“A mi edad, pienso que no tengo esposo o novio, hijos, nada, y por falta de tiempo busco a mi candidato desde mi celular, mientras estoy viendo televisión o en cualquier momento libre que tenga durante el día”, dijo.

La buena noticia para Rondón y quienes lo siguen intentando con las aplicaciones de citas es que el número de personas que en el 2018 buscaron a su futuro novio o esposo a través de un dating app es 10 por ciento mayor que el del 2017 , según una publicación reciente de Statista , un portal de estadísticas sobre estudios de mercado y opinión.

Así que si tu intención es encontrar algo que dure más que una noche, la posibilidad de encontrarlo a través de tu teléfono inteligente va en aumento.

Encontrar la pareja ideal no es tan fácil como hacer match

“Como a la quinta vez que me bajaba Bumble — porque la he borrado de mi celular casi 30 veces, y cuando me doy cuenta que sigo soltera me la vuelvo a bajar — conseguí a un hombre muy atractivo. Me metí en su perfil y dudé en darle like porque decía que era de Dubai”, contó Rondón.

Ese fue uno de los momentos donde sintió más nervios y adrenalina a la misma vez por conocer a alguien. Sabía que tenía que establecer una conversación en inglés, un idioma que ella entiende pero no se siente cómoda hablando. Además, se encontraría con alguien que no conocía en persona y no sabía si iba a ser la misma persona que se presentó virtualmente o si iba a terminar “siendo un loco”.

Se conocieron en un bar, pero pocos meses después dejaron de verse. Rondón sigue buscando en Bumble un próximo candidato, quizás alguien con quien termine casándose, como fue el caso de Verónica Pérez, una venezolana de 32 años que vive en Miami con su esposo e hija.

Desde el día que Pérez y Álvaro hicieron match en Tinder, no dejaron de hablar. Ahora son marido y mujer.

Aplicaciones de citas y algoritmos

El éxito de Pérez tiene una explicación, y es que todas las aplicaciones de citas utilizan algoritmos, igual que las redes sociales y los portales de compra en línea, para facilitarle al usuario conseguir lo que está buscando con el menor esfuerzo.

Existen informes que describen el funcionamiento de Elo Score, un sistema de medida que forma parte del algoritmo de Tinder y que se utiliza en muchas aplicaciones de citas. Según Yuval Harari, profesor de historia y escritor, este algoritmo no debe ser perfecto, solo debe superar el criterio de las personas, lo cual para él es muy sencillo.

“La gente comete errores terribles en decisiones tan importantes como con quién pasar el resto de sus vidas o qué carrera estudiar en la universidad. Estas aplicaciones solo deben superar esto”, dijo Harari en una conferencia en Nueva York el año pasado.

Encuentro presencial versus online

Aunque conocer a tu posible pareja online es la opción preferida de muchos, las historias de amor que comienzan en un encuentro físico siguen existiendo. Tal es el caso de Roberto Carrasquero, de 26 años, que aunque utilizó el app Grindr para buscar pareja, terminó encontrando a su actual novio en el gimnasio.

Según Carrasquero, a pesar de que Grindr es una aplicación popular para encontrar pareja en la comunidad LGBTQ y gracias a esta consiguió varios matches, “es como un catálogo parecido al de los productos de belleza pero de hombres”.

Carrasquero reconoce que su generación es “la generación del facilismo”.

“Para nosotros es más fácil buscar desde el celular en casa, arropado, viendo televisión, sobre todo para quienes trabajan todo el día y no tienen tiempo para salir todos los fines de semana”, dijo. “Salir implica que tienes que cambiarte, manejar, pagar estacionamiento, pagar la entrada al local. Después de hacer todo esto, todavía no es seguro que hayas conseguido un candidato”, dijo.

En cambio, las aplicaciones se saltan ese proceso, según Carrasquero. Puede ver fotos, dar like a quien le parezca atractivo y esperar a ver con quién hace match.

No hay tiempo para conocerse en persona

Erika Monroy, psicóloga clínica especializada en coaching familiar, dijo que al momento de tener una relación amorosa, los millennials no tienen tiempo para la fase del cortejo y juego previo al que generaciones pasadas estaban acostumbradas, ya que los tiempos de espera de esta generación son mucho más breves.

“Si tienen una duda, van a Google y encuentran la respuesta en segundos. Es como la comida rápida. Ahora esto también aplica a la solución de problemas, la búsqueda de una pareja e incluso con quien deciden pasar el resto de sus vidas”, dijo Monroy.

“Éste es el motivo por el cual cada vez hay más parejas que se conocieron a través de un app de citas”, dijo.

¿La forma de amar de los millennials es exitosa?

Monroy asegura que uno de los principales problemas de los millennials es la falta de reconocimiento entre ellos como pareja, “no saben qué quieren ni ellos mismos ni su pareja, ni cuales son sus metas de vida más allá del ámbito laboral”, explicó.

Según Monroy, la mayoría de los millennials al momento de empezar su trayectoria profesional se olvidan de qué quieren con respecto a su pareja, o si quieren casarse o tener hijos. “Se montan en una rueda de puro trabajo y ser productivos que va tan rápido que se les olvida pensar en su vida personal, y cuando se dan cuenta ya tienen más de treinta años”, explicó.

“El amor va cambiando con cada generación, y eso no quiere decir que una sea mejor o peor. Cada generación está contenta con su proceso y todos tienen cosas que mejorar. En el caso de los millennials, les recomiendo que administren su tiempo en pantalla y se tomen más tiempo para pensar qué quieren en el futuro y, en caso de tener una pareja, conversar con ellos sobre sus planes juntos”, dijo la psicóloga especializada en coaching para parejas.

Rondón, quien sigue convencida de que conocerá a su próximo novio a través de Bumble, cree que “los tiempos y la forma de conocer gente ha cambiado”.

“Al final, si te toca conocer a alguien y es cosa del destino, como las abuelas dicen, te tocará así sea encontrándolo en donde menos te lo esperas. Mientras tanto intentaré por medio de las aplicaciones de citas, que además lo hacen más entretenido”, dijo Rondón.