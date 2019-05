Nuevo tiroteo en escuela de EEUU deja al menos siete heridos

Agentes de las autoridades locales ayudan a los niños de STEM School a encontrar a sus padres tras el tiroteo del 7 de mayo del 2019 que dejó al menos siete heridos. AP

Un tiroteo en una escuela en el estado de Colorado dejó al menos siete heridos este martes, según informaron las autoridades, que tienen en custodia a dos sospechosos.





No está claro aún en qué condiciones se registró la balacera en la escuela STEM School, que va desde el kinder hasta la secundaria, y está ubicada en Highlands Ranch, Colorado.

“Tenemos siete heridos confirmados, tal vez ocho, no creemos que haya otro sospechoso en la escuela”, dijo Holly Nicholson-Kluth, número dos del departamento de policía del condado de Douglas.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, aunque Nicholson-Kluth no precisó sus edades, su estado de salud o si todos eran estudiantes.

El diario Denver Post señaló, citando fuentes del Littleton Adventist Hospital, que cuatro de los cinco pacientes que llegaron a su sala de urgencias, presentan “condición grave”.

La oficial indicó que los oficiales aún están en proceso de evacuación de la escuela de 1.850 estudiantes, ubicada a 13 km de la secundaria Columbine, donde hace 20 años dos estudiantes mataron a 13 personas, la primera masacre de este tipo de la era moderna.

“Dos sospechosos fueron detenidos, no tengo ninguna información sobre ellos ahora”, señaló la funcionaria.

La escuela fue evacuada –los alumnos salieron en fila con las manos en la cabeza-, y policías de élite, fuertemente armados, rodearon las instalaciones e inspeccionaron salón por salón.

Decenas de ambulancias, camiones de bomberos, patrullas y helicópteros fueron desplegados a las afueras de la escuela.

“¿Real o mentira?”

Christian Paulson, estudiante de la escuela, dijo a la filial del canal ABC en Denver, que escuchó a niños gritando “¡tiroteo en la escuela!” mientras corrían.

“Yo estaba como ‘¿Qué? ¿Es esto real o mentira?’, y me fui detrás de ellos”, recordó. “Corrí con toda mi energía, me quedé sin aire”.

Rocco Dechalk dijo al canal 9 de Denver, que ayudó a un “adolescente que recibió un disparo en la espalda”.

“Estaba hablando, parecía que estaba bien” antes de que se lo llevara una ambulancia, dijo.

Brian Jones, madre de un niño en segundo grado, salió corriendo de su trabajo cuando su jefe le habló del tiroteo. “Estoy con los nervios de punta”, dijo al Denver Post, poco después de reunirse con su hijo.

“Había muchos padres y niños llorando”.

El jefe de policía habilitó un lugar para las reunificaciones.

El tiroteo en Columbine ocurrió el 20 de abril de 1999. Eric Harris y Dylan Klebold, estudiantes del último año, mataron a tiros a 12 compañeros y un profesor, antes de suicidarse.

A Columbine le han seguido tiroteos escolares aún más mortíferos: en abril del 2007 en Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, con 32 muertos; en diciembre del 2012 en Sandy Hook Elementary School en Newton, Connecticut, con 20 niños entre 6 y 7 años fallecidos; y en febrero del 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, con 17 bajas.

Las armas de fuego mataron a cerca de 40,000 personas en el 2017 en Estados Unidos, según cifras oficiales.

A pesar de la escalada de la violencia por armas de fuego, los esfuerzos por endurecer los controles se han enfrentado a fuertes barreras a nivel federal.

“No deberíamos tener que vivir así, nuestros hijos no deberían tener miedo de ir a la escuela”, dijo Karin Asensio, de la organización ‘Moms Demand Action for Gun Sense in America’, de Colorado.

“Y nosotros, como padres, no deberíamos tener miedo de dejarlos allí todos los días. Debemos hacer más para prevenir la violencia armada en nuestras escuelas y comunidades”.