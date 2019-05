Marco Rubio reconoce que no se ha entregado gran parte de fondos para Puerto Rico

Puerto Rico: La Isla Olvidada Un año después que el huracán María destrozara Puerto Rico, la cifra oficial de muertos asciende a 2,975, lo que convierte a María en uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos. Narración de Rita Moreno. Up Next × SHARE COPY LINK Un año después que el huracán María destrozara Puerto Rico, la cifra oficial de muertos asciende a 2,975, lo que convierte a María en uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos. Narración de Rita Moreno.

El senador republicano Marco Rubio reconoció este jueves que no fueron entregados buena parte de los fondos federales de ayuda para Puerto Rico destinados a la recuperación de la isla caribeña por los estragos causados por el huracán María.

Rubio, que visitó la Guardia Costera en San Juan para interesarse por los trabajos de restauración de esas infraestructuras federales, reconoció que tres cuartas partes de los fondos federales aprobados para Puerto Rico no han llegado a su destino todavía.

El senador, que estuvo acompañado por la representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jenniffer González-Colón, se refirió en concreto al problema de las ayudas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos (HUD).

En concreto a los fondos por CDBG-DR, que se asignan para la recuperación a largo plazo de las viviendas e infraestructura de las comunidades afectadas por desastres naturales.

Dijo que el principal impedimento para recibir los fondos reside en que las guías para pedir la ayuda no fueron publicadas por HUD, razón por la que Puerto Rico no pudo someter su plan y no fue aprobado, lo que a su vez es causa de que el dinero no se desembolse.

Rubio resaltó la gravedad de la situación al tratarse de más $8,300 millones detenidos porque la agencia federal no hizo la publicación de requisitos tal y como debía.

Sin embargo, el legislador se mostró esperanzado, ya que el Senado en Washington había aprobado el último proyecto de ayuda de emergencia, que se espera que la próxima semana sea firmado por el presidente Donald Trump.

“Además, seguimos trabajando con el dinero que se ha asignado, porque aquí hay fondos que se han asignado que no se ha distribuido todavía, aunque ese es un problema que no sufre solo Puerto Rico, sino también en Florida, con miles de millones de dólares, una burocracia que hay que trabajar”, indicó.

“Nosotros podemos aprobar una ley y proveer fondos, pero si la agencia no distribuye esos fondos pues eso es problemático”, indicó, tras matizar que en el nuevo proyecto que se espera se apruebe la semana que viene la agencia responsable de vivienda debe publicar en un periodo de 90 días los requisitos para acceder a las ayudas.

Rubio resaltó que en el caso de Puerto Rico supo transmitir a sus compañeros que la isla, además de María, sufrió otro huracán -Irma- poco antes y una crisis económica también, lo que dijo “entendieron mis colegas para aprobar el proyecto de ley hace una semana en el Senado”.

En cuanto a la labor que jugó tras María la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), dijo que cuando viajó a la isla tras los desastres comprobó que no estaba preparada y era necesaria la presencia del Ejército.

Dijo entender los problemas de Puerto Rico, porque en ciudades del norte en Florida hay localidades que no han recibido los fondos del 2016 y estamos en el 2019.

Preguntado sobre la investigación en contra de la funcionaria de FEMA Ahsha Tribble por supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Cobra Energy en Puerto Rico, indicó que es necesario ejercer un control efectivo.

“El Congreso tiene la obligación de supervisar a agencias federales como Fema que tiene que ser modernizada”, aseguró, tras adelantar que debe investigarse “qué no funcionó bien y también el asunto de los contratos que se otorgaron, porque en el pasado se concedieron a gente sin experiencia que no los podía cumplir”.

González-Colón dijo sobre Rubio que ha sido la mano amiga de Puerto Rico en los procesos de reconstrucción y en las asignaciones que se han aprobado desde hace dos años en la Cámara y Senado federal.

“Fue además responsable de la aprobación de $1,200 millones de fondos el año pasado adicionales por desastres y ha sido una de las voces de apoyo para la aprobación de $600 millones este año, también de dinero adicional”, resaltó la funcionaria.