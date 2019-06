La epidemia de llamadas fraudulentas es brutal: esto es lo que tiene que saber

La epidemia de llamadas telefónicas fraudulentas empeora en momentos que los estafadores encuentran nuevas maneras de manipular la tecnología. Miami es uno de los mercados más conocidos de estas trampas. AP

¿Ha estado recibiendo llamadas de Lituania, Túnez o Bielorrusia? ¿Lo ha llamado el IRS para amenazarlo con enviar a “la policía” a arrestarlo? ¿Lo ha llamado un médico amable que se ofrece a enviarle un soporte ortopédico gratis para aliviarle el fuerte dolor de espalda? ¿Y esas llamadas desde una prisión en Starke, Florida?

Usted ha sido otra desafortunada víctima de la epidemia de las llamadas robocalls, que ha llegado a tal punto que muchas personas se muestran renuentes a contestar al teléfono.

Los estadounidenses reciben un promedio de 5,000 llamadas automatizadas mensuales, y casi 60% son fraudulentas. Cuatro ciudades de la Florida quedaron entre las 20 ciudades con más llamadas automatizadas en mayo, con Miami en el lugar 14 con 58.5 millones, según la Comisión Federal de Comunicaciones y YouMail, una compañía de telecomunicacione.

Atlanta lideró el país con 188 millones de robocalls, con Dallas pisándole los talones. El código 404 de Atlanta recibió un promedio de 64.4 llamadas automatizadas por persona en mayo. Los código miamenses 305 y 786, y el 954 de Fort Lauderdale, combinados quedaron en quinto lugar por el volumen de llamadas, nada sorprendente dado que el sur de la Florida es la capital de los vivos y los tontos.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

A este ritmo, si en 2019 se realizan 60,000 robocalls, será el doble de 2016.

“Tenemos los mensajes automáticos de correo electrónico, que hemos aprendido a controlar, pero en los teléfonos está fuera de control”, dijo Alex Quilici, presidente ejecutivo de YouMail, un proveedor de servicios de seguimiento, análisis y bloqueo de llamadas automatizadas. “Los malos están encontrando nuevas formas y nuevos números para conseguir que usted responda al teléfono y lo estafen. Para ellos es una operación fácil y barata, difícil de monitorear y muy lucrativa”.

La FCC y las compañías telefónicas han demorado en responder a esa agresión a nuestra privacidad, pero la tecnología de seguimiento y bloqueo está mejorando, dijo Ajit Pai, presidente de la FCC.

“En Estados Unidos hay algo que une hoy a demócratas y republicanos, liberales y conservadores, socialistas y libertarios, carnívoros y vegetarianos: están hartos de las llamadas automatizadas y de mercadotecnia”, dijo en una audiencia pública la semana pasada.

Seis tipos de estafas representaron unos 700 millones de llamadas en mayo: estafas de salud y seguro médico, estafas de préstamos para estudiantes, estafas para ganar dinero fácil, estafas de búsquedas en listas y con el Seguro Social. El robo de identidad puede ser parte de la estratagema. Los casos relacionados con la salud, las tasas de interés y el dinero fácil han bajado significativamente, pero los relacionados con los préstamos estudiantiles han aumentado 40% y los relacionados con el Seguro Social 16%, identificó YouMail.

En Miami, como en la mayoría de las ciudades, el robocall principal es la cobranza de deudas. Las llamadas fraudulentas que más se hicieron el mes pasado fueron para ofrecer contratos de seguridad residencial, préstamos estudiantiles y garantías de vehículos. En Fort Lauderdale, el tipo más común fue por facturas eléctricas ficticias

“Si se incluyen las estafas abiertas y potenciales de telemercadeo, dos terceras partes de estas llamadas son problemáticas”, dijo Quilici. “El otro tercio es sobre medicamentos por receta, anuncios de escuelas, y recordatorios de pagos”

El llamado spoofing —en que la persona que llama falsifica el número que usted ve en su identificador de llamadas, quizás usando su código de área— se ha vuelto una estafa común.

“Muchas veces las llamadas parecen que son de un negocio local o un vecino”, dijo Geoffrey Starks, comisionado de la FCC. “Esta práctica perniciosa hace no podamos diferenciar entre llamadas de estafadores y llamadas de nuestros médicos o la escuela de nuestros hijos”.

Una estratagema que comenzó en Japón se llama la estafa Wangiri (que en japonés significa “un solo timbrazo”). El estafador adquiere un número telefónico limpio —muchas veces de otro país— lo llama y cuelga después de solamente un timbrazo, y cuando usted comete el error de llamar a ese número para saber quién era, le cobran la llamada a una tarifa inflada, como si fuera internacional, como $3.99 el minuto. Entonces, un mensaje grabado responde: “¿Hola? No lo puedo escuchar. ¿Puede volver a llamar?”, y entonces, si usted llama, le vuelven a cobrar. Otras veces el mensaje dice: “Escuche esta canción de alguien que lo ama. Al final conocerá quién se le envió”, lo que hace que usted no cuelgue. Esta estratagema ha estafado a los consumidores una cifra calculada en $7,000 millones, advierte la FCC.

Una estafa en que la persona que llamaba ofrecía un soporte para la espalda o la rodilla, una forma de fraude al Medicare dirigido a ancianos y que generó $1,200 millones a los estafadores, fue cerrado en abril cuando investigadores federales arrestaron a 24 personas en seis estados, entre ellos la Florida. Personas en Filipinas y América Latina conseguían la información de Medicare de personas mayores y las conectaban con un médico que les recetaba el soporte, a veces varias recetas a nombre del mismo paciente, aunque no los necesitaran.

Uno de los mayores volúmenes de llamadas fraudulentas del mes pasado provino del 855-419-7365, una estafa de apoyo técnico. En una versión, el que llama le dice que su computadora está infectada y que su dirección de IP se está usando en un sitio de pornografía infantil, pero si la víctima paga un dinero, un técnico que dice ser de AT&T, Comcast u otra empresa de reputación, puede arreglarle la computadora remotamente. Si usted comete el error de contestar a este tipo de llamada, cuelgue y bloquee el número.

Millones de llamadas fraudulentas sobre préstamos estudiantiles se originaron en el número 888-328-0016, desde el que llama dice “presione el 1 para eliminar su préstamo estudiantil”. No sucumba a la estratagema, aunque crea que puede vengarse, porque una vez que sepan su número, se lo pueden vender a otro estafador.

“Un centro de llamadas con 16 personas en India puede ganar $75,000 diarios”, dijo Quilici. “Hay centros de llamadas de este tipo en todas partes: en Florida, Guatemala, Nigeria, India y Estados Unidos. Con solo reunir unas cuantas personas en un apartamento, con una laptop, pueden ganar millones. No hay muchos gastos fijos. Si ganan $1 por llamada, las ganancias se disparan rápidamente”

Quilici calcula que en Estados Unidos hay entre 300 y 500 campañas de llamadas fraudulentas, con 20 variantes relacionadas con el Seguro Social.

La FCC aprobó la semana pasada permitir que las telefónicas bloqueen automáticamente este tipo de llamadas, siempre que los usuarios tengan la oportunidad de no disfrutar del servicio. La FCC repitió su solicitud de que las mayores telefónicas implementen la red de verificación de llamadas SHAKEN/STIR para finales de este año. Este sistema estandarizado permitiría a las telefónicas verificar el número que llama antes que la llamada llegue al usuario.

Starks y otros comisionados de la FCC dijeron que objetarían si las telefónicas cobran por el servicio. Starks envió el lunes una carta a las telefónicas en que las desalienta a cobrar por el servicio y pide detalles sobre los filtros y planes de bloqueo para el 10 de julio.

“La comisión ha tomado medidas ahora le toca al sector poner a funcionar estas nuevas herramientas a favor de los usuarios”, dijo Starks.

Los consumidores tienen que reconocer las señales de las llamadas fraudulentas, como que le pidan información personal, grabaciones con términos vagos, y números telefónicos de lugares desconocidos. Si la llamada le parece rara, no se deje engañar y repórtelas a la Comisión Federal de Comercio o presente una denuncia ante la FCC.

Para bloquear estas llamadas, YouMail extrapola información recopilada de decenas de millones de llamadas hechas a sus 10 millones de usuarios y analiza las opiniones de los clientes.

Quilici, especialista en ciencias informáticas y doctor en estudios de inteligencia artificial, dijo: “Podemos comparar los números con una enorme base de datos de mensajes de llamadas y detectar los números problemáticos”.

YouMail tiene una aplicación gratis de bloqueo de llamadas fraudulentas. Cuando los estafadores llaman, escuchan un mensaje que les dice que el número en cuestión está fuera de servicio.

First Orion, cuya misión es conseguir que los usuarios vuelvan a mostrarse dispuestos a contestar su teléfono, ha pronosticado que casi la mitad de las llamadas a teléfonos móviles serán llamadas no deseadas para finales de 2019. Por su parte, Truecaller calcula que a los estadounidenses les estafan $9,500 millones en este tipo de llamadas todos los años. .Apple ha anunciado una prestación que rechaza números que no están en la lista de contactos del usuario.

Para conocer la clasificación completa de ciudades, estados y códigos de área, así como detalles sobre los fraudes en localidades específicas, vea el YouMail Robocall Index. Para escuchar los mensajes de voz que dejan los autores de estas llamadas fraudulentas, visite YouMail Directory.

Los estafadores se aprovechan de nuestra adicción al teléfono. ¿La mejor solución? Apáguelo.