¿Cómo enseñarle a un niño el valor del dinero si lo tiene todo?

Getty Images/iStockphoto

¿Cómo podemos conseguir que un niño, nacido en un entorno económico estable y próspero, aprenda a valorar aquello que le ha sido dado desde pequeño sin esfuerzo? De acuerdo a un estudio, existen tres aspectos que se pueden hacer para mejorar el modo de administrar el dinero familiar y que éste tenga valor y trascendencia en los jóvenes:

Que exista una comunicación sincera y libre sobre la economía familiar y el valor del dinero. Entre julio y agosto del 2018 se realizó una encuesta a jóvenes de entre 16-26 años y cuyos padres tenían activos de $1 millón o más en Estados Unidos. El 95 por ciento de los hijos de millonarios afirmaban que sus padres les habían hablado acerca del “valor del dinero” y la importancia que éste cobra en sus vidas. Asimismo, entre los que no se reúnen regularmente, un 60 por ciento señalaba que considerarían valiosa esa conversación.

Dar mayor importancia a la transmisión de los valores, el legado y no sólo centrarse en el capital financiero. El estudio señaló que el 90 por ciento de los jóvenes pensaban que lo más importante que heredarían de sus padres sería sus valores y no el dinero. Del mismo modo, el 89 por ciento indicaba que quieren trabajar sean ricos o no. El 75 por ciento de ellos, a diferencia de otros grupos poblacionales, se ven a sí mismos como líderes en lugar de seguidores. Las conversaciones sobre los valores aportan en este tipo de entornos familiares y contribuyen en gran medida a criar jóvenes con iniciativa para crear su propia riqueza y legado. Igualmente, el 75 por ciento mostró cierta conciencia social.

Promover la idea de emprender en estos jóvenes y potenciar su visión de líderes en el mundo. En el estudio, también se observó que hasta el 52 por ciento de los encuestados tenía poco interés en trabajar para la empresa familiar y el 41 por ciento deseaba no tener que hacerlo nunca. El 47 por ciento de todos ellos deseaba comenzar su propio negocio. A pesar de ello, la mayoría mostró interés en obtener información y en participar en torno al control del legado económico de sus familias.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Todo ello, nos hace reflexionar sobre la necesidad y la importancia que tiene la educación en los niños, en la continuación de los valores y el legado de sus familias. Ya que, como decía el profesor estadounidense, Howard G. Hendricks “la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”.