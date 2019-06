Matan a agresor enmascarado en tiroteo frente a un tribunal en Dallas

Un agresor enmascarado abrió fuego el lunes en un tribunal federal en el downtown de Dallas antes de ser abatido en un tiroteo con agentes federales, dijeron testigos y las autoridades.

Brian Isaack Clyde, de 22 años, fue pronunciado muerto en un hospital después del tiroteo frente al edificio federal Earle Cabell. Las autoridades no dieron pista alguna sobre los posibles motivos del agresor, pero Matthew DeSarno, agente del FBI, dijo que no hubo ninguna señal que indicara la presencia de ningún otra persona armada o amenazas en la ciudad.

Clyde abrió fuego a eso de las 8:40 a.m. y las autoridades policiales respondieron de inmediato, entre ellos tres agentes del Servicio Federal de Protección destacados en el edificio.

Agentes antiexplosivos revisaron más tarde un vehículo vinculado con el individuos, a manera de precaución, y realizaron explosiones controladas, dijeron las autoridades. En la zona se escucharon dos explosiones fuertes.

El Dallas Morning News reportó que uno de sus fotógrafos, Tom Fox, estaba fuera del edificio y vio al agresor abrir fuego. Fox dijo que el hombre enmascarado estacionó en una esquina, entonces corrió y comenzó a disparar en el edificio del tribunal. Las balas destrozaron vidrios en una vuelta giratoria.

Una imagen del agresor capturada por Fox muestra al hombre con un pasamontañas, un chaleco blindado y un fusil estilo militar. También se le ven en la imagen varios cargadores en el cinto.

Otra foto de Fox muestra a las autoridades asistiendo a un hombre en el pavimento de un estacionamiento afuera del edificio.

La Policía cerró al tráfico varias manzanas alrededor del edificio federal.

Una mujer que respondió a un número telefónico registrado a nombre de un familiar de Clyde declinó hacer declaraciones.

Chad Cline, de 46 años, quien vive cerca del tribunal, dijo a la Associated Press que un mensaje transmitido en todo su edificio poco antes de las 9 a.m. anunció que había un agresor armado en la zona y que los vecinos no debían salir de sus viviendas.

Menos de media hora después, otro mensaje indicó que había una amenaza potencial de bomba y que los vecinos debían salir del lugar. Cline, su esposa y sus dos perros se fueron a una cafetería.