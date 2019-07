En grupo secreto de Facebook, agentes de la Patrulla Fronteriza se burlan de inmigrantes muertos y publican memes sexistas

Captura de pantalla de una de las publicaciones en el grupo de Facebook: Escobar, Ocasio-Cortéz acompañarán otros miembros del Congreso en gira a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Clint. -Manden fotos - Empecemos una recaudación en go fund me para el agente de CTX valiente que le aviente un burrito de 10-15 a una de estas perras. El que lo haga se gana el $$$ de la recaudación.

Miembros de un grupo secreto de Facebook para ex agentes y agentes actuales de la Patrulla Fronteriza se burlaron de migrantes fallecidos, conversaron acerca de aventarles burritos a las legisladoras hispanas del Congreso que visitarían un centro de detención en Texas este lunes y publicaron una vulgar imagen falsa que muestra a la Representante Alexandria Ocasio-Cortéz participando en sexo oral con un inmigrante detenido, según capturas de pantalla de estas publicaciones.

En una de las conversaciones del grupo, sus miembros respondieron con indiferencia y burlas ante la publicación de un reportaje sobre un joven migrante guatemalteco de 16 años que murió en mayo pasado cuando estaba detenido en la estación de la Patrulla Fronteriza de Weslaco, Texas. Uno de los miembro subió un GIF del personaje Elmo con la cita: “Oh well” (Y, bueno, ¿qué?) Otro respondió con otra imagen con estas palabras “If he dies, he dies” (Si se muere, se muere).

El grupo de Facebook llamado “I’m 10-15” (Soy 10-15) fue creado en agosto de 2016 y tiene unos 9,500 miembros por todo el país —“10-15” es el código que usa la Patrulla Fronteriza para denominar a “extranjeros detenidos”. En una introducción en línea, se describe al grupo como un foro de charlas “chistosas” y “serias” relacionadas con trabajar en la Patrulla. “Recuerda que nunca estás solo en esta familia”, señala la introducción.

Captura de pantalla del grupo de Facebook con estas palabras: “Eso es perras. El pueblo ha hablado y hoy ganó la democracia. Ya regresé. A todos quienes conocen mi verdadero yo, y me respaldaron, les agradezco. ¿A los demás? Esto es lo que tengo que decirles.....”

Como entidad encargada de patrullar las fronteras norte y sur del país, la Patrulla Fronteriza ha sido fuente de escrutinios intensos recientemente debido a las nuevas y agresivas medidas del gobierno de Trump, que tienen como objetivo detener el flujo de migrantes indocumentados que atraviesan la frontera entre México y los Estados Unidos. Dentro de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU operan unos 20,000 agentes de la patrulla. A su vez, la agencia ha sido criticada por el supuesto maltrato a menores y adultos bajo su custodia. Inclusive sus líderes se han visto envueltos en crisis, como con la renuncia de su director suplente, John Sander, hace una semana.

ProPublica recibió imágenes de varias de las conversaciones recientes del chat del grupo 10-15 de Facebook y pudo vincular a los participantes de estas conversaciones en línea con perfiles aparentemente legítimos de agentes de la Patrulla Fronteriza, incluido el de un supervisor basado en El Paso Texas y el de un agente en Eagle Pass, Texas. ProPublica aún no ha logrado comunicarse con los miembros del grupo que subieron lo publicado.

ProPublica contactó a tres voceros de CBP en relación con el grupo de Facebook y les proporcionó nombres de tres agentes que parecen haber participado en las conversaciones en línea. La agencia aún no ha contestado.

“Estos comentarios y memes son extremadamente preocupantes”, dijo Daniel Martínez, sociólogo de la Universidad de Arizona en Tucson dedicado a estudiar la frontera. “Son claramente xenofóbicos y sexistas”.

Según Martínez, las publicaciones reflejan lo que “aparenta ser una cultura generalizada de crueldad en la CBP dirigida hacia los inmigrantes. No se trata de unos cuantos agentes malandrines, o ‘descarrilados’”.

Captura de pantalla del grupo de Facebook: Bueno, voy a preguntar. ¿Han visto ustedes flotadores así de limpios? No quiero ser un imbécil, pero YO NUNCA HE VISTO FLOTADORES COMO ESTOS. “¿podría ser otra foto editada? Todos hemos visto que los demócratas y los partidos liberales hacen cosas bastante asquerosas.…

El grupo en Facebook de la Patrulla Fronteriza es uno de los ejemplos más recientes de la mala conducta que muestran ciertos funcionarios del orden público en espacios digitales, tanto públicos como privados. Una investigación de Reveal News descubrió cientos de oficiales del orden público en servicio activo y jubilados que se mueven en círculos extremistas en Facebook, los cuales incluyen grupos de supremacía de la raza blanca y de anti gobierno. Un grupo de investigadores que se nombran Plain View Project, emitió recientemente una extensa base de datos con publicaciones ofensivas hechas en Facebook por funcionarios del orden público actuales y anteriores.

Y, a principios de 2018, los investigadores federales que registraron el teléfono de Matthew Bowen, agente acusado de haber atropellado a un inmigrante guatemalteco con una camioneta Ford F150, encontraron una larga serie de mensajes de texto perturbadores y racistas, intercambiados por agentes de la Patrulla Fronteriza del sur de Arizona. Los textos, posteriormente divulgados a través de documentos que fueron presentados en un juzgado federal de Tucson, describían a migrantes como “guats”, “wild ass shitbags” (salvajes, sacos de mierda), “beaners” (frijoleros), y “subhuman” (subhumanos). Los mensajes incluyeron varias charlas que mencionaban quemar a los migrantes.

Captura de pantalla de una de las publicaciones en el grupo de Facebook: Escobar, Ocasio-Cortéz acompañarán otros miembros del Congreso en gira a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Clint. -Manden fotos - Empecemos una recaudación en go fund me para el agente de CTX valiente que le aviente un burrito de 10-15 a una de estas perras. El que lo haga se gana el $$ de la recaudación.

Varias de las publicaciones revisadas por ProPublica mencionan la visita planeada por el Caucus Hispano del Congreso a un polémico centro de detención en las afueras de El Paso, en la cual participarían las representantes Ocasio-Cortéz y Verónica Escobar. Los agentes en las instalaciones de Clint, Texas han sido acusados de mantener a los menores detenidos allí, en condiciones de maltrato e inhumanas.

La gira no entusiasmó mucho a los miembros del grupo de la Patrulla Fronteriza en Facebook, donde se hizo notar que Ocasio-Cortéz, Demócrata de Queens, había comparado las instalaciones de la Patrulla Fronteriza con los campos de concentración nazi. Escobar es Demócrata y representante de El Paso.

Uno de los miembros animó a los demás lanzarles “burritos a esas perras”. Otro, aparentemente supervisor de la patrulla, escribió: “Fuck the hoes” (Al diablo con esas malparidas). Un tercero puso: “There should be no photo ops for these scum buckets” (Estas escorias no deberían tener una oportunidad de fotografía).

Las publicaciones quizás más perturbadoras se enfocan en Ocasio-Cortéz. Una incluye una ilustración fotográfica con su rostro participando en sexo oral en el entorno de un centro de detención. El texto que va con la imagen dice: “Lucky Illegal Immigrant Glory Hole Special Starring AOC” (Especial de agujero glorioso para ilegal suertudo con AOC como protagonista).

Otro es una ilustración fotográfica de un Presidente Trump sonriente forzándole el rostro a Ocasio-Cortéz hacia la entrepierna. El agente que publicó la imagen comentó: “Eso es perras. El pueblo ha hablado y hoy ganó la democracia”.

Una persona del equipo de Escobar dijo que lo publicado acerca de ella y de Ocasio-Cortez era “vil y sexista”. “Además, los comentarios de los agentes de la Patrulla Fronteriza dirigidos hacia inmigrantes, sobre todo los que han perdido la vida, son repugnantes y muestran una desconsideración total por la vida y la dignidad de los seres humanos”.

Captura de pantalla con el título del grupo de Facebook y su descripción: Acerca de Donde la Patrulla Vieja se reúne con la Patrulla Nueva. Suban sus fotos y contenido relacionado con AMO. Cosas chistosas, serias y relacionadas con el trabajo. Antes que todo, somos familia. Aquí comienza la Línea Verde, con nosotros. Comienza una charla o discusión, o usa la página como tablero de mensajes o sesión de preguntas y respuestas. Estamos aquí para respaldarnos entre todos. Recuerda que en esta familia nunca estás solo.

Joaquín Castro, director del Caucus Hispano del Congreso, se enfureció al revisar las conversaciones de Facebook del grupo. “Esto confirma las peores críticas acerca de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza”, señaló el Representante Demócrata de San Antonio. “Se trata claramente de agentes tan desensibilizados que están llegando al punto de ser peligrosos tanto para los inmigrantes, como para sus compañeros de trabajo”. Castro añadió que los agentes que hicieron comentarios vulgares “no merecen llevar ningún uniforme que represente a los Estados Unidos de América”.

Vicki Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (Southern Border Communities Coalition), dijo que las publicaciones son evidencia adicional del sexismo y la misoginia que han plagado a la Patrulla Fronteriza durante mucho tiempo. “Por eso son los peores para reclutar mujeres”, agregó Gaubeca, cuyo grupo trabaja para reformar la agencia.

“Tienen el porcentaje más bajo de agentes o funcionarias mujeres de cualquier agencia federal del orden público”.

En otro hilo, un miembro del grupo publicó la foto del padre que murió ahogado junto con su hija de casi dos años en el Río Bravo, cuando ambos trataron de cruzar el río para entrar a los Estados Unidos. La imagen ha circulado en un sinfín de medios en línea durante estos últimos días y generado protestas.

El miembro del grupo de Facebook de la patrulla que público la imagen, se preguntó si la foto podría haber sido falsificada debido a que los cuerpos se veían tan “limpios”. (La fotografía fue tomada por un fotógrafo de Associated Press y no hay indicios de que haya sido posada o manipulada). “NUNCA HE VISTO FLOTADORES COMO ESTOS”, comentó la persona y añadió, “¿podría ser otra foto editada? Todos hemos visto que los demócratas y los partidos liberales hacen cosas bastante asquerosas…”