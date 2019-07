Mandó mensajes profanos y memes, pero el gobernador Roselló se rehúsa a renunciar en Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, habla en una conferencia de prensa en Washington, en noviembre del 2017. AP

Acusándole de “corrupto” y “machista”, un grupo de unos 50 manifestantes protestó en contra del gobernador Ricardo Rosselló afuera de la Fortaleza en Puerto Rico este jueves por la noche.

Mientras tanto, Rosselló, vestido con un saco oscuro y una camisa blanca de botones, desde adentro de la mansión le envió un mensaje al pueblo boricua con un tono serio.

“La contestación es clara y contundente: no voy a renunciar”, informó en una conferencia de prensa Rosselló, quien tomó el cargo de primer ejecutivo de la isla en 2017 y ha anunciado que aspira a la reelección en noviembre de 2020 con el proestadista Partido Nuevo Progresista.





La controversia sobre el cargo de Roselló se debe en parte a que la mañana del jueves se filtró una red de mensajes de un grupo en la aplicación Telegram en el que Roselló llamó “pu**” a la ex concejal de la ciudad de Nueva York, Melisa Mark-Viverito.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El gobernador, quien tuvo que finalizar antes de lo anticipado una vacación familiar en crucero por Francia este mismo jueves, pidió perdón por su expresión apenas inició la conferencia de prensa.

“Entiendo a todos los que están ofendidos y frustrados por las declaraciones que escribí en un chat privado, es por eso que estoy aquí disculpándome”, dijo Roselló. “Mi intención no fue humillar a nadie.”

Por su parte, Mark-Viverito emitió una declaración por medio de su página de Twitter respecto al mencionado chat.

“El machismo del gobernador Rosselló quedó al descubierto”, sentenció. “Cuando un hombre machista quiere menospreciar a una mujer utiliza palabras como ‘puta’ para despreciarla, deshumanizarla y degradarla. Una persona que usa ese lenguaje contra una mujer, sea figura pública o no, no debería gobernar a Puerto Rico”.

Se desconoce la fecha de los mensajes y la fuente que divulgó originalmente las 11 páginas de chats, que han sido reportados por casi todos los medios locales y han causado furor en las redes sociales. Sin embargo, se alega que este solo es el inicio de lo que pudiera llegar a ser mucho más polémico ya que supuestamente suman hasta 900 páginas de mensajes.

Roselló manifestó que el ya no tiene copia del historial ya que fue borrado, aunque no detalló cuando ni como. Tampoco ahondó en quienes eran los otros integrantes del grupo, nada más indicó que cree que eran de ocho a 10. Pero dijo que el ex director de su campaña y cabildero Elías Sánchez Sifonte estaba ahí.

Aunque dijo que no pretendía justificar sus acciones, Rosselló dijo que usó el insulto porque era un chat privado y no esperaba que nadie lo hiciera público. También dijo que su comentario se produjo después de varios días de no dormir y “con un toque de sarcasmo”.

“Sí digo malas palabras y sí envío memes y sí digo cosas sarcásticas”, dijo Roselló. “No me siento orgulloso de eso. Mis disculpas a todas las personas que he ofendido y mi compromiso que yo lo voy a remediar”.

Dijo que planea reunirse con todo su equipo para pedir perdón personalmente. El jueves se reunió con Thomas Rivera Schatz, el líder senatorial, y Carlos “Johnny” Méndez, el presidente de la Cámara de Representantes.

Encima del asunto de Telegram, la oposición está pidiendo la renuncia de Rosselló debido a que su administración se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción los últimos meses que fue exacerbado este miércoles después que el FBI arrestó a seis personas conectadas con el gobierno.





Según las autoridades, se le acusa a los detenidos de formar un esquema ilegal de contratos por más de $15 millones.

Tres de los inculpados son particularmente conocidos en la isla: la ex secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Beatriz Keleher; la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero y el presidente de la consultora BDO Puerto Rico, Alberto Velázquez Piñol.

Rosselló dijo que no va a tolerar ninguna corrupción en su gobierno y que está investigando a todos los jefes de sus agencias, que a menudo se consideran su círculo de confianza. También dijo que planea legislar proyectos que eviten que este comportamiento se repita.