Elecciones 2020: Precandidatos del Partido Demócrata se enfrentarán en segundo debate

Los trabajadores preparan el escenario para el debate primario demócrata organizado por CNN el martes 30 de julio de 2019 en el Fox Theatre de Detroit. AP Photo

El esperado segundo debate de los aspirantes a la candidatura demócrata a la Presidencia de Estados Unidos ya está aquí.

Dado el nutrido contingente de aspirantes demócratas, el debate tuvo que ser dividido en dos jornadas para dar espacio a los 20 candidatos: la primera tanda se celebrará este martes y el miércoles tendrá lugar la segunda parte.

El martes debatirán la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, uno de los senadores del estado de Vermont Bernie Sanders, el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, el ex congresista de Texas Beto O’Rourke, la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, la escritora Marianne Williamson, el ex congresista de Maryland John Delaney, el ex gobernador de Colorado John Hickenlooper, el congresista de Ohio Tim Ryan y el gobernador de Montana Steve Bullock.

El miércoles será el turno de el ex vicepresidente Joe Biden, la senadora por California Kamala Harris, el senador por Nueva Jersey Cory Booker y el ex alcalde de San Anyonio, Texas, Julián Castro, el empresario Andrew Yang, el gobernador de Washington Jay Inslee, la senadora de Nueva York Kristen Gillibrand, la congresista de Hawaii Tulsi Gabbard, el senador de Colorado Michael Bennet y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

Los dos precandidatos demócratas que representan posturas más a la izquierda, Sanders y Warren, se enfrentan este martes en la primera noche de debate del partido para dirimir cuál de los dos portará la antorcha del progresismo en las primarias de Estados Unidos.

El debate tendrá lugar en Detroit, Michigan, uno de los estados “pendulares” —que fluctúan su apoyo entre demócratas y republicanos en las elecciones—, y donde se impuso el presidente Donald Trump en 2016.

Tanto Warren, senadora por Massachusetts, como Sanders, uno de los senadores del estado de Vermont, defienden posturas más a la izquierda dentro del Partido Demócrata y son críticos con respecto al poder de las finanzas y de Wall Street en Estados Unidos.

La carrera para enfrentar a Trump —que busca la reelección— en las elecciones de 2020 está encabezada hasta ahora por Biden, con un 31 por ciento de las preferencias, según el promedio de sondeos de RealClearPolitics.

En el primer debate el exvicepresidente perdió espacio asediado por Harris (11 por ciento), una política californiana negra que lo confrontó sobre temas raciales.

El asunto racial estará muy presente en el debate después de la polémica de las últimas semanas, en las que Trump ha alimentado las divisiones con ataques a legisladores negros y pertenecientes a minorías étnicas.

“Un socialismo radical”

Warren y Sanders, ahora casi empatados con 14.8 por ciento y 14.3 por ciento de las preferencias, buscarán diferenciarse antes de que empiecen las votaciones en Iowa el 3 de febrero.

Sanders, en liza nuevamente tras perder la candidatura con Hillary Clinton en las presidenciales pasadas, defiende un programa de atención universal de salud conocido como “Medicare para todos”, la descriminalización de la marihuana y un alza del salario mínimo a 15 dólares por hora.

“No podemos seguir permitiendo que las aseguradoras privadas tengan tremendos beneficios al mismo tiempo que le niegan la cobertura a quienes lo necesitan. Esto es fundamentalmente inmoral y es la razón por la cual necesitamos Medicare para todos”, defendió Sanders el lunes.

En el debate semántico, Sanders se define como un socialista democrático y defiende la necesidad de una “revolución política” en Estados Unidos; Warren dice ser capitalista, aunque aboga por una mayor regulación de los mercados.

“Nuestro gobierno está roto, Wall Street ha inclinado las leyes a favor de los ricos y los poderosos, mientras los trabajadores estadounidenses pagan la cuenta. Yo me presento a la presidencia para devolverle el poder al pueblo”, afirmó Warren.

Pero estas posturas y la mera mención de la palabra socialismo en Estados Unidos abrieron una veta para las críticas de Trump, quien advierte que todos los candidatos demócratas para 2020 abrazaron “un socialismo radical”.

Al respecto, Sanders contestó, sin inmutarse, que quiere “tomar el poder de los multimillonarios y ponerlo en manos de la gente, donde le corresponde estar”.

Además de Sanders y Warren, los principales candidatos del debate del martes son Pete Buttigieg, primer aspirante a la presidencia de Estados Unidos abiertamente homosexual, el excongresista de Texas Beto O’Rourke y la senadora por Minnesota Amy Klobuchar.

También estarán en liza la escritora Marianne Williamson, el excongresista de Maryland John Delaney, el exgobernador de Colorado John Hickenlooper, el congresita de Ohio Tim Ryan y el gobernador de Montana, Steve Bullock.

Se espera que los candidatos más moderados busquen abrirse un espacio en el debate cuestionando a los otros: por ejemplo, en el pasado encuentro, Buttigieg reprendió a sus rivales más progresistas por el costo que tendrían programas ambiciosos como “Medicare para todos”.

“Tienen la responsabilidad de explicar cómo se supone que quieren llegar allí” y pagar por estas reformas, dijo.