¿Cómo pudo suicidarse Jeffrey Epstein en una celda vigilada?

Jeffrey Epstein en una imagen del 28 de marzo de 2017.

A medida que la noticia del suicidio de Jeffrey Epstein se propagaba por las redes sociales, una de las preguntas que se hacía la gente es: ¿Cómo alguien bajo vigilancia en una celda por peligro de suicidio puede quitarse la vida?

Naturalmente, se especuló que “lo mataron”, nada sorprendente dado que la muerte de Epstein ocurre u día después de la revelación de una gran cantidad de documentos que identificaban a su madama y amigos acaudalados y poderosos en la política, los negocios y los círculos académicos, a quienes el multimillonario de Palm Beach puede haber entregado menores de edad para relaciones sexuales.

¿Qué es la vigilancia contra suicidio?

En general, es la supervisión estricta para asegurar que alguien detenido, en una cárcel, prisión u hospital, no se pueda quitar la vida.

Las autoridades colocan detenidos bajo vigilancia contra suicidio cuando hay un riesgo elevado de que la persona trate de quitarse la vida, sobre la base de señales de advertencia, afirmaciones precisas o intentos de suicidio anteriores. Por ejemplo, Epstein fue encontrado el 24 de julio en el suelo de su celda, en posición fetal con lesiones en el cuello.

A estas personas por lo general las colocan en un salón de observación y las mantienen alejadas de objetos potencialmente peligrosos, como cinturones, telas, cordones y otros que puedan usar para ahorcarse, o objetos puntiagudos, según Slate.

“Por lo general lo que se trata de evitar es que el detenido se ahorque”, reportó Slate en 2005.

Esto significa que los salones de observación solamente cuentan con un colchón en el suelo. A los detenidos o pacientes les pueden dar cobijas gruesas con las que no puedan hacerse nudos o cortar en pedazos más pequeños.

Estos salones o celdas teóricamente no deben tener elementos que sobresalgan de la pared o el techo, para que no exista la posibilidad de colgar una sábana, cobija o cinturón.

Algunas veces a estas personas no les permiten usar ropa y les entregan uniformes de papel para reducir el riesgo.

Los salones o celdas deben estar vigilados las 24 horas por video, indica Slate. El personal de la cárcel, prisión u hospital debe verificar el estado de persona a intervalos específicos, como cada hora o incluso con más frecuencia, en dependencia de la evaluación del riesgo.

Suicidios bajo vigilancia

Pero hay circunstancias en que una persona pueda salirse con la suya y quitarse la vida en mientras está bajo vigilancia.

Aaron Hernández, ex jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra

▪ Aaron Hernández, ex jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, se ahorcó en una celda en Boston en 2017 mientras cumplía una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de su ex amigo Odin Lloyd en 2013, reportó la Associated Press.

Hernández usó una sábana, que amarró a la ventana de su celda, dijeron funcionarios de la prisión a CNN.

▪ Arcan Cetin, de 20 años y acusado de matar a cinco personas en un centro comercial del estado de Washington en 2016, se ahorcó en la cárcel del Condado Snohomish en 2017, reportó CNN.

▪ Robert Seman, sospechoso de tres asesinatos y acusado de abusar sexualmente y matar a una niña de 10 años, y de matar entonces a los abuelos de la menor en un incendio provocado, saltó del cuarto piso del edificio de un tribunal en Ohio mientras estaba bajo vigilancia, en lo que la Policía calificó de un aparente suicidio en 2017.

▪ Stuart Alexander estaba en una celda de máxima seguridad en la Prisión Estatal de San Quintín cuando fue hallado sin sentido en diciembre de 2005, según el diario Los Angeles Times.

Alexander, de 44 años estaba en prisión, por matar a tres inspectores en una planta de procesamiento de carne en la región de la Bahía de San Francisco en 2000.

Estaba en un salón de seguridad donde solamente había un colchón y estaba vigilado las 24 horas a través de video y guardias que verificaban su estado cada 15 minutos. Las autoridades de la prisión no pudieron explicar cómo Alexander logró quitarse la vida en el salón de observación más estricto de la prisión, escribió el LA Times.

Resulta que Alexander había aumentado 80 libras de peso mientras estuvo detenido, tenía problemas de salud, y más tarde se determinó que había fallecido de un embolismo pulmonar.

Ariel Castro

▪ Ariel Castro, declarado culpable de secuestrar a matar a tres jóvenes que mantuvo prisioneras en su casa en Cleveland durante un decenio —y dejó encinta a una de ellas— se ahorcó en su celda en Ohio en 2013, reportó WBNS 10TV. Castro estaba aislado de otros prisioneros “para su propia protección”, informaron autoridades en ese momento.

Ha habido numerosos reos que se han suicidado en sus celdas, tanto en Estados Unidos como en otros países, mientras estaban bajo vigilancia.

Por ejemplo, en abril de 1945, el criminal nazi Wilhelm Göring se suicidó la noche antes de ser ahorcado tragándose una cápsula de cianuro en su celda en Nuremberg, según biógrafos.

“El suicidio es con frecuencia la causa de muerte más común en las prisiones”, indicó la Organización Mundial de la Salud en un informe de 2007.