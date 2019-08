El miedo a las masacres con armas hace que muchas personas no vayan a algunos lugares

Video muestra a la policía ayudando a heridos durante un tiroteo en El Paso El tiroteo el sábado en un centro comercial de El Paso, en Texas, dejó entre 15 y 20 víctimas, dijeron las autoridades, y tres personas fueron detenidas. Up Next × SHARE COPY LINK El tiroteo el sábado en un centro comercial de El Paso, en Texas, dejó entre 15 y 20 víctimas, dijeron las autoridades, y tres personas fueron detenidas.

Los tiroteos que ocasionan un número significativo de muertos están causando estrés y temor entre los estadounidenses a tal punto que muchos evitan asistir a ciertos lugares y eventos, de acuerdo con una encuesta de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés).

El 79 por ciento de los encuestados afirmó que siente estrés ante la posibilidad de una masacre con armas de fuego; el 33 por ciento dijo que el miedo les impide asistir a ciertos lugares y eventos y el 32 por ciento siente que no puede salir sin preocuparse por el riesgo de ser víctima de una balacera.

El 24 por ciento de los encuestados dijo que implementaron cambios en sus vidas debido al miedo a los tiroteos y el 21 por ciento aseguró que nunca siente estrés ante la posibilidad de una balacera.

Cuando se preguntó a los encuestados cuáles sitios les provocan estrés relacionado con la posibilidad de que ocurra una masacre, las respuestas más comunes incluyeron eventos públicos (53 por ciento) y centros comerciales (50 por ciento), las escuelas o universidades (42 por ciento) y cines (38 por ciento).

La encuesta sobre estrés y masacres con armas de fuego de la APA se llevó a cabo para comprender mejor el impacto de los tiroteos en el estrés y la salud como secuela de las recientes y trágicas masacres en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio.

El sondeo fue realizado en internet por The Harris Poll entre el 8 y el 12 de agosto, y contó con la participación de 2,017 personas mayores de 18 años que residen en Estados Unidos.

También se determinó que los hispanos (32 por ciento) son más propensos que los blancos no hispanos (15 por ciento) a afirmar que sienten estrés con frecuencia o constantemente ante la posibilidad de tiroteos.

Los hispanos y los afroamericanos son más propensos que los blancos no hispanos a desconocer cómo enfrentar el estrés que sienten como resultado de masacres con armas de fuego (44 por ciento de los hispanos y el 43 por ciento de los afroamericanos vs. 30 por ciento de los blancos).

Por su parte, los adultos de la raza negra son más propensos a sentir que ellos o que alguien a quien conocen serán víctimas de un tiroteo masivo (60 por ciento en comparación con el 41 por ciento de los blancos y el 50 por ciento de los adultos hispanos).

Las mujeres afirman sentirse estresadas con mayor frecuencia que los hombres ante la posibilidad de un tiroteo (85 por ciento vs. 71 por ciento), y los padres de niños son casi dos veces más propensos que quienes no tienen hijos de esas edades a decir que sienten estrés con frecuencia o constantemente ante la posibilidad de una masacre con armas de fuego (28 por ciento vs. 16 por ciento).

Además, el 62 por ciento de los padres aseguran “vivir con miedo de que sus hijos puedan ser víctimas de un tiroteo”.

“Está claro que las masacres con armas de fuego están provocando daños a nuestra salud mental, y debería preocuparnos particularmente que están afectando la vida cotidiana de muchos de nosotros”, expresó Arthur C. Evans Jr., PhD, director ejecutivo de APA.

Evans advirtió que “mientras más eventos de este tipo ocurran en sitios a los que concurrimos frecuentemente, mayor será el impacto en la salud mental. No es necesario experimentar directamente esos acontecimientos para sentirnos afectados. Solo enterarse de que ocurrieron puede implicar un impacto emocional, y esto puede tener repercusiones negativas en nuestra salud mental y física”.