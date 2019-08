Alertan que podrían ser falsas las promesas de productos para bajar de peso

MCT

Algunos comerciales de productos para perder peso prometen ser efectivos para todas las personas o aseguran que se perderá peso de manera permanente. Esas promesas son falsas, alertó la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés).

“Los anunciantes deshonestos te dirán cualquier cosa para que les compres sus productos. Para hacerte creer que el producto es efectivo, sus anuncios podrían tener imágenes con ‘médicos’ e incluso artículos de ‘prensa’”, detalló la FTC.

Ese organismo informó que ha investigado, demandado y suspendido el accionar de muchas compañías que han efectuado declaraciones falsas sobre pérdida de peso en sus anuncios.

Una de estas compañías, LeanSpa, usó sitios en internet y artículos de prensa falsos para promocionar sus productos engañosos, de acuerdo con la FTC.

La FTC y el estado de Connecticut demandaron a los vendedores de productos LeanSpa.

“Según la demanda del gobierno, para vender productos LeanSpa los acusados utilizaron artículos de noticias falsas en línea y afirmaciones deshonestas de pérdida de peso. La orden judicial final requiere que los acusados provean dinero para reembolsar”, indicó la FTC.

Los productos incluidos en un acuerdo son LeanSpa, NutraSlim, LeanSpa with Acai, NutraSlim with HCA, LeanSpa with HCA, QuickDetox, LeanSpa Cleanse y SlimFuel, según la comisión.

Para orientar a los consumidores, la FTC lanzó un nuevo sitio web que se basa parcialmente en el caso de LeanSpa para ayudar a las personas a identificar las declaraciones falsas sobre la pérdida de peso.

La FTC recomendó echar un vistazo a FTC.gov/PerderPeso.

“La verdad es que para perder peso se deben hacer cambios en el estilo de vida. Los médicos, nutricionistas y otros expertos concuerdan en que la mejor manera de perder peso es comer menos y hacer más ejercicio físico”, indicó.

Pero, advirtió, si se deja seducir por un anuncio sobre pérdida de peso con promesas “desenfrenadas”, lo único que perderá será tu dinero. E incluso es posible que los productos no sean seguros.

Si compró productos de LeanSpa, es posible que seas elegible para recibir un reembolso. Puede encontrar más información en FTC.gov/es/LeanSpa.