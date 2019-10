Cuestionan exposición con retratos del Che Guevara financiada con dinero de los contribuyentes

Un vendedor tiene como parte de su mercancía camisetas con la imagen del Che Guevara, en La Habana, en abril del 2015. AP

Los senadores de Florida Marco Rubio y Rick Scott expresaron su preocupación por el uso del dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar una exhibición que incluye fotos de Ernesto “Che” Guevara, un revolucionario argentino que fue un “carnicero sádico” en la revolución cubana y “creó el primer campo de concentración de Cuba”.

“Aquellos que optan por alabar al Che ignoran fundamentalmente el rol de Guevara en el asesinato de civiles inocentes durante la revolución cubana, así como de aquellos a quienes se les negó sus garantías procesales. El odio de Guevara por la democracia, la libertad de prensa y los homosexuales han sido ampliamente documentados”, afirmaron los legisladores en una carta enviada a Anne Carter, presidenta del National Endowment for the Arts.

La exposición de retratos del Ché se expone en el Nasher Art Museum de Duke University, en Carolina del Norte, y en el Block Museum de Northwestern University, en Illinois.

Rubio y Scott dijeron a Carter que le escribieron “con gran preocupación” con respecto a una subvención federal otorgada al museo McNay Art de San Antonio, Texas, para la exhibición “Pop America 1965-1975” que contenía retratos del argentino y que posteriormente fue llevada a los museos de Carolina del Norte y de Illinois.

Los senadores destacaron que una promoción de la exhibición en el website del Nasher Art Museum de Duke University afirma que esos retratos muestran “contribuciones audaces” a las “protestas sociales, los movimientos por la justicia y la libertad”.

“Esta afirmación es alegremente ignorante o deliberadamente engañosa dada la inclusión de propaganda celebrando a un matón que sin piedad liquidó a sus oponentes con balas. El Che Guevara fue un revolucionario argentino que estuvo involucrado en la revolución cubana dirigida por Fidel y Raúl Castro desde 1953 hasta 1959”, recordaron los legisladores.

Un personaje que, además, genera dolorosos recuerdos a muchos en la comunidad cubana del exilio que fueron testigos de las acciones del Che o se enteraron de que sus seres queridos fueron asesinados bajos sus órdenes, dijeron.

Rubio y Scott rememoraron que durante una visita a la ONU el 11 de diciembre de 1964, cuando pronunció un discurso y respondió a las preguntas, Guevara declaró: “¿Ejecuciones? Sí. Hemos ejecutado, estamos ejecutando y continuaremos ejecutando”.

“Fue directamente responsable de al menos 124 asesinatos “, según la historiadora María Werlau en su libro “Víctimas olvidadas del Che”.

Los congresistas aseveraron que Guevara fue un “carnicero sádico que asesinó y torturó a personas inocentes. Nosotros no creemos que los dólares de los contribuyentes que el Congreso asignó al National Endowment for the Arts deberían usarse para glorificar o idealizar a un individuo que tan abiertamente despreciaba los principios estadounidenses y derechos y libertades fundamentales”.

“La imagen misma de Guevara es profundamente ofensiva para muchos cubanoamericanos y otras personas amantes de la libertad en todo el mundo. Por lo tanto, le solicitamos respetuosamente que aclare cómo su agencia evaluó que era adecuado el contenido presentado en una exhibición que fue parcialmente financiada por dólares de los contribuyentes estadounidenses”, exigieron.

Consideraron que una contextualización de los retratos en cuestión habría brindado una oportunidad importante para la educación y la reflexión, y sin embargo, una historia objetiva del “sangriento legado” del Che Guevara no es incluida en el programa.

Instaron a Carter a asegurarse de que los individuos responsables de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad no figuren en ninguna de las exhibiciones financiadas sin destacar clara e inequívocamente sus crímenes atroces y recordando a sus víctimas.