Extrañas luces en el cielo provocan debate sobre OVNIS. ¿Extraterrestres o ejercicios militares?

SHARE COPY LINK

Una flotilla de luces que se grabó en los Bancos Externos de Carolina del Norte ha desatado un candente debate sobre si se trató de objetos volantes no identificados (OVNI), o simplemente parte de un misterioso ejercicio militar.

El 28 de septiembre, William Guy colgó un video de 31 segundos en YouTube, donde se puede ver lo que parece ser 14 esferas brillantes sobre el agua. Guy dijo que se trataba de “verdaderos OVNIS”.

“¿Puede alguien decirme qué es?”, pregunta Guy en el video. “Estábamos en medio del océano, en un ferry, sin nada cerca. Esto se puede comprobar. No había nada. Ni tierra ni un barco. Nada”.

Guy le dijo al grupo noticioso de McClatchy, que vive en Indiana, y era uno de los trabajadores que se habían enviado a reparar el daño que sufrió la Isla Ocracoke tras las intensas inundaciones que provocó el huracán Dorian.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El video se filmó a bordo de un ferry que cruzaba el Pamlico Sound desde la Isla Ocracoke hasta Swan Quarter en tierra firme, dijo Guy. Las luces aparecieron por lo menos durante un minuto y medio, colgó Guy en YouTube.

Pamlico Sound no forma parte del Océano Atlántico, sino de una gran masa de agua que separa a los Bancos Externos de la tierra firme de Carolina del Norte.

El incidente tuvo lugar el 18 de septiembre, reportó UFOS sighting LPKZ 2019, uno de los muchos sitios web y tabloides sobre OVNIS donde apareció la historia de Guy.

“Las imágenes han dejado pasmado al mundo”, dijo el tabloide británico Daily Star.

“Hay que estar preparados para el asombro”, escribió LADbible sobre el video.

Los comentarios que se han colgado en YouTube están divididos. Algunos dicen que las luces son OVNIS, mientras otros dicen que se trata de destellos que usan las Fuerzas Armadas. Esto último es bastante posible, si se tiene en cuenta la cercanía que los Bancos Externos tienen con varias instalaciones militares, como Camp Lejeune y Fort Bragg al este de Carolina del Norte.

“Yo sé que son estas luces”, escribió Derrick Chennault en YouTube. “Como ex infante de marina destacado en Cherry Point, Carolina del Norte, de forma regular dejábamos caer destellos desde la parte trasera de los aviones durante ejercicios militares nocturnos. Me complace saber que los Marines todavía asustan a la gente”.

Sin embargo, Guy no parece estar muy convencido de dicha explicación.

“Mucha de la gente con la que he hablado aquí en la isla me han dicho que eran destellos, pero también me dijeron que nunca habían visto algo parecido a los que filmé”, escribió Guy en YouTube.

Carolina del Norte se considera uno de los lugares más activos de todo el país donde se reportan OVNIS. En noviembre se reportó un incidente donde un pescador filmó dos juegos de luces que flotaban cerca de Cape Lookout National Seashore, sin que nadie pudiera explicar de qué se trataba.

Funcionarios del Servicio de Parques Nacionales en Cape Lookout le dijeron al periódico Charlotte Observer que no estaban seguros qué podrían ser las luces, pero las calificaron como “peculiares”.