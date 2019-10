Nadie imaginaba lo bien que le iría a una mujer tristemente célebre por sobredosis pública

Hace tres años un policía encontró a una mujer inconsciente por una sobredosis de heroína. El agente le tomó una foto que se volvió viral. Ahora, la mujer de Indiana se está popularizando otra vez, pero esta vez, es portadora de buenas noticias.

Se trata de Erika Hurtz. Esta nueva etapa de su vida fue compartida en una página de Facebook que se llama The Addict’s Diary, o el “Diario del adicto”, y relata cómo otra droga terminó salvandole la vida.

”Millones de personas me vieron después de una sobredosis, cuando se hizo viral una foto que me tomó un policía. Pero pareciera que ninguna de esas personas han tomado el tiempo para averiguar qué pasó conmigo. Hoy celebré tres años sin drogas y mi hijo tiene a su mami de regreso. Por qué no hacemos eso viral”.

En la publicación, Hurtz incluye una foto de ella y su hijo. Ella sostiene una pancarta que dice “Narcan me salvó la vida” y el hijo una que reza “Y ahora tengo a mi mami otra vez”.

Narcan es un medicamento que bloquea los efectos de un opioide. Se usa para tratar una sobredosis como la de Hurtz.

La publicación tiene más de 160,000 me gusta y ha sido compartida 103,000 veces.

En octubre del 2016, la policía divulgó la foto de Hurtz, quien tenía 25 años entonces. Hurtz llevaba un bebe en la parte trasera de su vehículo, de acuerdo con Fox News.

Después de que la revivieron con Narcan, la trasladaron al hospital, y luego fue presa.

Al año del incidente, también publicó en Facebook que llevaba un año en recuperación.

“He estado peleando conmigo misma, tratando de decidir si iba a publicar esta foto que todavía causa tanto dolor”, escribió Hurtz en la publicación.

Agregó que ese fue el peor momento de su vida pero que la foto muestra exactamente lo que es una adicción a la heroína, inclusive con su “bebé precioso” en el carro.

Dijo que en ese momento, con un año de sobriedad, podía ser madre de su hijo.