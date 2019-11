Revive la pugna por el “Medicare para Todos” en el debate demócrata

Los principales candidatos presidenciales demócratas durante el debate celebrado el 20 de noviembre de 2019 en Atlanta. TNS

Los principales candidatos presidenciales demócratas se enfrentaban anoche –de nuevo– en torno al plan “Medicare para todos”, que buscaría ofrecer un seguro de salud universal administrado por el gobierno.

La discusión del miércoles comenzó con disputas sobre un programa que a algunos demócratas les preocupa que pueda alienar a los votantes indecisos que desconfían de la atención médica totalmente administrada por el gobierno y que temen que sea extraordinariamente difícil de pasar por el Congreso. Y en parte porque es una de las pocas áreas en las que el grupo tiene claras divisiones ideológicas. Los contendientes primarios demócratas no pueden dejar de hablar de eso, y someten a las audiencias de horario estelar a menudo a atarse colectivamente al tema.

El debate se produjo en una coyuntura crítica para el Partido Demócrata, menos de tres meses antes de las primeras votaciones y con grandes interrogantes gravitando sobre los principales candidatos. Algunos demócratas se han preocupado por la resistencia del ex vicepresidente Joe Biden, mientras que otros temen que los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders sean demasiado liberales para ganar una elección general. Esas preocupaciones han llevado al ex gobernador de Massachusetts Deval Patrick a lanzar una candidatura tardía para la nominación, y se espera que el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, intervenga también en los próximos días.

Warren y Sanders, que representan el ala más progresista del Partido Demócrata, defendieron Medicare para Todos el miércoles, y Sanders dijo: “Algunas de las personas aquí creen que no deberíamos convertirnos en una agencia de seguros”, pero agregó: “Creo que ahora es el momento”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Biden argumentó que muchas personas están contentas con el seguro privado que reciben de sus empleadores.

Pete Buttigieg se quejó de que otros tomaron “el paso divisivo” de obligar a las personas a que reciban una atención médica universal, “Gústeles o no”.

El alcalde de South Bend, Indiana, de 37 años, era un blanco prioritario ya que los cuatro candidatos, ahora en el tope de las encuestas, buscan distinguirse. Se le preguntó temprano sobre cómo ser alcalde de una ciudad de 100,000 residentes lo calificaba para la Casa Blanca, y dijo que estaba más que preparado para el desafío.

“Sé que desde la perspectiva de Washington, lo que sucede en mi ciudad puede parecer pequeño”, dijo. “Pero, francamente, donde vivimos, lo que parece pequeño son las luchas internas en el Capitolio.”

Otro choque temprano se produjo entre dos candidatos que buscaban grandes momentos: la senadora Kamala Harris de California y la representante de Hawaii, Tulsi Gabbard, quien ha criticado a los demócratas prominentes, incluida la nominada del 2016 Hillary Clinton.

“Creo que es lamentable que tengamos a alguien en el escenario que intente ser el candidato demócrata para el presidente de Estados Unidos, quien, durante la administración de Obama, pasó cuatro años a tiempo completo en Fox News criticando al presidente Obama”, dijo Harris. dijo.

“No voy a poner los intereses del partido primero”, respondió Gabbard.

“Medicare para Todos” ha dominado las primarias, especialmente para Warren. Lanzó planes para recaudar más de $20 billones en nuevos ingresos del gobierno en atención médica universal. Pero también dijo que la implementación del programa puede llevar tres años, lo que provocó críticas tanto de moderados como Biden y Buttigieg, que piensan que está tratando de distanciarse de una idea impopular, y partidarios de Sanders, que ven vacilar el compromiso del senador de Massachusetts con “Medicare para Todos”.

El escenario de Georgia para el debate, con el primer equipo moderador femenino del ciclo, pudo haber sido el adecuado para tales dudas, ya que la demócrata Stacey Abrams fue derrotada por un estrecho margen en la carrera por la gobernación el año pasado, lo que aumentó las esperanzas de su Partido de ganar un estado en el 2020 que el Partido Republicano ha liderado constantemente en los últimos ciclos presidenciales.