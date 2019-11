Bolton vuelve a Twitter e insinúa que hablará sobre Trump: “Estén atentos”

John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, recuperó el viernes el control de su cuenta de Twitter e insinuó que podría usarla para revelar cosas sobre el mandatario, con un misterioso “estén atentos”.

El regreso a Twitter de Bolton, despedido en septiembre por Trump, dio mucho de qué hablar porque los demócratas llevan semanas pidiéndole testificar en la investigación para un juicio político al presidente, y creen que el ex asesor podría tener información clave para rematar el caso de las presiones a Ucrania.

“Contento de estar de vuelta en Twitter después de más de dos meses. Para conocer los entresijos de todo esto, estén atentos”, tuiteó Bolton a primera hora de la mañana.

Dos horas después, añadió: “Hemos liberado la cuenta de Twitter, que quedó injustamente suprimida después de mi renuncia como asesor de seguridad nacional. Más por venir”, y añadió unos puntos suspensivos.

Bolton no aclaró si con su insinuación de revelar “entresijos” se refería al porqué de su prolongada ausencia en Twitter o a revelaciones más sustanciales sobre la Presidencia de Trump, aunque el ex asesor ya está escribiendo un libro sobre su periodo en la Casa Blanca.

La salida de Bolton del Ala Oeste no fue amistosa: Trump tuiteó en septiembre que le había despedido, y su ya ex asesor escribió a numerosos periodistas para recalcar que no le expulsaron, sino que él renunció.

El interés por lo que sabe Bolton se ha disparado con la investigación para un juicio político, porque él estaba a cargo de la política exterior en la Casa Blanca cuando Trump presionó a Ucrania para que investigara a uno de sus rivales políticos, el ex vicepresidente Joe Biden.

Según Fiona Hill, una de sus ex subordinadas en el Consejo de Seguridad Nacional, Bolton dijo en una ocasión que no tenía nada que ver con “el negocio turbio que estaban cocinando” otros asesores de Trump sobre Ucrania.

Un abogado de Bolton dijo este mes que el ex asesor conoce detalles “que no se han mencionado hasta ahora en los testimonios de la investigación”.

Pero Bolton ha dejado en manos de un tribunal su posible participación en la indagación liderada por los demócratas, al pedir a un juez que decida si debe obedecer a la citación judicial del Congreso para que testifique o a las órdenes de la Casa Blanca de que no debe divulgar nada de lo que escuchó en el cargo.

Por eso, cuando Bolton emitió su misterioso tuit, le llovieron las respuestas de usuarios pidiéndole que testifique bajo juramento ante la Cámara Baja en lugar de hacer insinuaciones en Twitter.

Por otra parte, la que fuera asesora de seguridad nacional del ex presidente Barack Obama, Susan Rice, dejó entrever que la Casa Blanca no debería haberle devuelto a Bolton su cuenta de Twitter.

“Cuando los asesores de Obama en la Casa Blanca dejamos el Gobierno, los abogados de ética de la Casa Blanca nos exigieron que archiváramos todos los tuits emitidos cuando estábamos en el Gobierno y creáramos de nuevo nuestras cuentas”, explicó Rice.

“En otras palabras, yo tuve que renunciar a mis más de 600,000 seguidores y empezar de cero. Qué bien ver que la Casa Blanca de Trump sigue incurriendo en corrupción”, añadió Rice en Twitter.