Este latino se hizo estrella de TikTok con video de patineta y en menos de dos meses se compra casa

Nathan Apodaca, el latino de Idaho que se convirtió en una estrella de TikTok tras realizar un vídeo que lo muestra andando en patineta mientras suena una canción clásica de los años setenta y toma jugo de arándano, logró comprar una casa con las ganancias de su publicación a menos de dos meses de compartir las imágenes.

El latino, de raíces mexicanas, publicó el pasado 25 de septiembre el vídeo que lo muestra patinando por una carretera de Idaho y bebiendo jugo de arándano de la marca Ocean Spray Cran-Raspberry mientras sincronizaba los labios con el éxito de 1977 “Dreams” de la banda de rock Fleetwood Mac.

Tras ganar millones de vistas en su cuenta de TikTok y miles de seguidores, el hombre logró comprar una casa en su ciudad natal. Idaho Falls, informó este lunes el medio especializado TMZ.

Tras su éxito, el hombre de 36 años reveló las penurias económicas que vivía, ya que desde hacía varios meses residía en una casa rodante sin agua ni electricidad frente a la vivienda de su hermano, a donde acudía a bañarse.

Incluso el día que grabó el vídeo en patineta lo hizo porque su auto se había averiado mientras se dirigía a su trabajo.

La actitud positiva del hispano hizo que muchos de sus seguidores en la cuenta @420doggface208 enviaran donaciones.

Además, la compañía Ocean Spray lo sorprendió obsequiándole una nueva camioneta Nissan Frontier 2020.

La parte de atrás de la camioneta estaba llena de jugo de arándano de Ocean Spray, el mismo que usó Apodaca en el vídeo.

Tras recibir las donaciones y la camioneta, Apodaca se concentró en solucionar su problema de vivienda y compró por $320,000 en efectivo la propiedad de cinco dormitorios y tres baños y se espera que reciba las llaves oficialmente la próxima semana, según TMZ.

Además de los patrocinadores que consiguió por el vídeo, Apodaca también ganó dinero filmando un anuncio de una compañía de sistemas de seguridad para el hogar Vivint con el rapero Snoop Dog.

También lanzó su propia tienda de productos en línea con camisetas y otras prendas que muestran una imagen de su momento viral.

En una entrevista con el diario Los Angeles Times, Apodaca dijo sentirse orgulloso de ser “nativo-mexicano”.

Su padre es de ascendencia mexicana y su madre es oriunda de la tribu Arapaho del Norte en Wyoming.

“Siempre he abrazado ambos lados de la herencia de mi papá y la herencia de mi mamá. Cholo todo el camino. Lo vivo. Me encanta. No importa. Pueden etiquetarme, lo que quieran, pero lo viviré”, dijo al diario.