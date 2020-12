Terrible colapso del telescopio en Puerto Rico quedó grabado. Este video captó el desastre

El radiotelescopio del famoso Observatorio de Arecibo en Puerto Rico colapsó el martes cuando la plataforma del instrumento, la cual contiene equipo esencial para su funcionamiento, cayó encima del plato reflector. Un video compartido por la National Science Foundation muestra el momento exacto del desplome, el cual se capturó con un dron y desde la sala de control del observatorio.

La caída de la estructura formó un estruendo que se escucho en el área. El Dr. Jonathan Friedman, un científico del observatorio que vive cerca de los predios, lo comparó en una entrevista televisiva que a una avalancha o un tren.

El telescopio ha jugado un papel importante en varias disciplinas científicas, desde las ciencias atmosféricas a la física gravitacional a la radioastronomía. Ha sido el hogar de grandes logros y descubrimientos: Fue donde se identificaron los primeros exoplanetas en 1992 y ese mismo año, se descubrió la primera evidencia de hielo en los polos de Mercurio. En 1993, dos científicos ganaron un Premio Nobel en Física tras hacer observaciones desde Arecibo que confirmaban predicciones de la teoría de relatividad general de Albert Einstein. Su colapso representa una gran pérdida para Puerto Rico y la ciencia.

Todavía buscan precisar que ocasionó los problemas recientes, la cual sufrió daños tras el Huracán María en el 2017. a su vez, Puerto Rico ha sufrido varios temblores desde diciembre de 2019, particularmente en el suroeste de la isla.

Ya había planes para demoler la estructura, tras que en agosto y noviembre surgieron problemas con cables de apoyo que suspendían la plataforma, la cual pesa 900 toneladas, encima del plato reflector. Según el National Science Foundation, se había concluido que no había forma de reparar el observatorio sin arriesgar vidas y si se hubiese reparado el instrumento actual, no se aseguraba de no que volviera tener problemas en la estructura.