Marriott suspende donaciones a senadores que se opusieron a certificación de los votos

La cadena de hoteles Marriott International Inc. suspenderá las donaciones a los senadores republicanos que votaron en contra de certificar al presidente electo Joe Biden, luego de considerar los “eventos destructivos” que ocurrieron en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada.

“Hemos tomado en consideración los eventos destructivos en el Capitolio para socavar una elección legítima y justa y haremos una pausa en las donaciones políticas de nuestro Comité de Acción Política a aquellos que votaron en contra de la certificación de la elección”, informó Bloomberg citando a Popular Information, un boletín político que encuestó a 144 donantes corporativos sobre sus futuros planes de donación a los ocho senadores republicanos que se opusieron a la certificación electoral.

Marriott International Inc. está entre los primeros donantes corporativos en anunciar una decisión de romper los lazos financieros con los legisladores luego de los disturbios del miércoles en el Congreso por partidarios del presidente Donald Trump, dijo Bloomberg.

Blue Cross Blue Shield Association, una red de aseguradoras, y el propietario de Commerce Bank, Commerce Bancshares Inc., también le dijeron a Popular Information que están suspendiendo todo apoyo a los legisladores que desafiaron los resultados del Colegio Electoral.

“Sin llegar a prometer suspender las donaciones, Bank of America Corp., Ford Motor Co. y AT&T Inc. dijeron que tomarán en cuenta los eventos recientes antes de futuras donaciones. CVS Health Corp., Exxon Mobil Corp. y algunos otros donantes dijeron que están revisando sus políticas sobre donaciones políticas”, indicó Bloomberg.