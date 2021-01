Blinken afirma que negociarán tratado de desarme nuclear con Rusia

Leer más

El cantante Alejandro Fernández y el grupo Maná serán la representación latina en United We Serve: A Celebration of the National Martin Luther King Day of Service, una ceremonia virtual que se celebrará este martes 19 de enero a las 8 p.m.

El evento, organizado por el Comité Inaugural Presidencial (PIC), forma parte de una serie de actividades previas a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, que tendrá lugar en el Capitolio este miércoles 20 de enero de 2021.