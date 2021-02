La red social Parler despide a su máximo ejecutivo

Leer más

Steve Bannon, el polémico ex asesor de Donald Trump, está siendo investigado por fiscales en Nueva York por un supuesto fraude a donantes para el muro fronterizo con México, tras haber sido indultado por el ex presidente horas antes de dejar la Casa Blanca, según informa The New York Times.

El indulto “preventivo” que le concedió Trump se aplica a posibles crímenes federales, pero no estatales, por lo que Bannon aún podría ser imputado por este caso.