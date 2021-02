Hillary Clinton anticipa que Trump saldrá absuelto porque cuenta con cómplices en el jurado

La ex secretaria de estado Hillary Clinton llega a la 59ª ceremonia inaugural del presidente electo Joe Biden y la Vicepresidenta electa Kamala Harris, en Washington D.C., Estados Unidos, a 20 de enero de 2021. 2021;47TH VICE PRESIDENT;AMERICA;AMERICAN;AMERICAS;DEMOCRAT;DEMOCRATIC;ELECTIONS;GOVERNMENT AND POLITICS;INAUGURATION;JOE BIDEN;JOSEPH BIDEN;JOSEPH ROBINETTE BIDEN JR;NATIONAL ELECTIONS;NORTH AMERICA;POLITICAL ORGANIZATIONS;#EDT;NEW Europa Press 20/1/2021 Europa Press

La ex secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton ha asegurado que si el Senado absuelve al ex presidente Donald Trump del cargo de incitar a la insurrección no será porque sea inocente, sino “porque el jurado incluye a sus cómplices”.

“Si los republicanos en el Senado no condenan a Trump, no será porque los hechos estén de su lado o sus abogados hayan armado una defensa competente”, ha esgrimido Clinton, que se enfrentó con Trump en las elecciones presidenciales de 2016, donde obtuvo una mayoría del voto popular.

La ex candidata presidencial se ha pronunciado de esta forma en relación al juicio político o ‘impeachment’ que se desarrolla en la Cámara Alta y en la que se examina si Trump puede quedar inhabilitado para ocupar cargos en el futuro por su papel en el asalto a la sede del Congreso el 6 de enero.

Salvo sorpresa mayúscula, Trump saldrá absuelto, en la medida en que los demócratas no se acercan siquiera a la mayoría de dos tercios que necesitan para hacer valer su acusación.