Senado de Estados Unidos retira la subida del salario mínimo del plan de estímulo económico

Leer más

Dos congresistas republicanos de Miami que visitaron el centro de detención de Homestead cuando operaba durante la administración de Donald Trump están presionando ahora al gobierno del presidente Joe Biden para obtener más detalles después de que el Miami Herald informó que el centro volverá a abrir.

Los representantes Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart enviarán una carta a la Office of Refugee Resettlement (ORR) del Department of Health and Human Services este jueves pidiendo más transparencia mientras la administración Biden se prepara para una afluencia de niños inmigrantes no acompañados en medio de una pandemia que limita el espacio de camas en las instalaciones existentes.