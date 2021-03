Abogado de la esposa de ‘El Chapo’ tilda de ‘idiota’ a periodista de Univision en vivo

El abogado de la esposa de “El Chapo” Guzmán, Jeffrey Lichtman, tildó de “idiota” a una periodista durante una entrevista en la que el letrado se mantuvo respondiendo de manera agresiva cuando se le preguntaba si Emma Coronel Aispuro se había entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Lichtman calificó de esa manera a la periodista Satcha Pretto del programa ‘Despierta América’ de la cadena hispana de televisión Univision cuando le preguntó si era un abogado probono o cobraba honorarios por defender el caso.

El letrado dijo “¿tu crees que es obvio que a mi me pagan o tú crees que es qué, una obra de caridad? ¿Que yo me despierto por la mañana y cumplo por mi profesión, que he estado haciendo durante estos 30 años en muy alto nivel? Me gustaría que me paguen, a ti te pagan por tu trabajo (... )tú vales cierta plata, así que imagínate que yo valgo cierta plata también”.

Pretto le respondió que a ella le pagaban pero no por defender a narcotraficantes, que percibía un salario por informar y consideraba que era válido hacerle la pregunta.

El abogado se alteró y le preguntó que si estaba sugiriendo que al estar representando en Estados Unidos a una persona que está acusada de un delito, él era parte de esa acusación.

“Eres una idiota, el que me paguen por defender el caso no significa que soy parte del cartel. Eres una idiota si sugieres que lo soy... una idiota, una idiota”, repitió Lichtman y la periodista tras reclamarle que le estaba faltando el respeto, decidió terminar la entrevista.

Lichtman, abogado criminalista de Nueva York, también se molestó cuando la periodista preguntó con quién están las gemelas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: “No te lo voy a decir”.

También rehusó comentar sobre lo que ha hablado con el narcotraficante del cartel de Sinaloa, argumentando que son conversaciones confidenciales que mantiene con su cliente.

Afirmó que medios de comunicación internacionales han publicado informes falsos sobre Emma Coronel, que fue detenida el pasado 22 de febrero en Estados Unidos por su presunta implicación en narcotráfico, según el Departamento de Justicia.

El abogado dijo que agentes filtraron información de que la mujer estaría cooperando con el gobierno estadounidense, algo que aseveró podría poner en peligro la vida de ella y de sus hijas porque en México a las familias de las personas que colaboran las “degollan, a veces”.

Detalló que Emma Coronel está en una celda fría, sola, con una cobija delgada y solo se puede bañar dos veces a la semana.

“Dígame usted si suena eso a alguien que está cooperando con el gobierno y si lo tratarían de esa manera. Llegue a su propia conclusión”, expresó.

También aseveró que el gobierno estadounidense cometió un delito horrible contra Emma Coronel, de 31 años, solo porque es la esposa del narcotraficante mexicano.