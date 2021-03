El primer intento de volar un helicóptero en Marte será a principios de abril

Leer más

Si no fuera por que no da ninguna gracia, se pudiera decir que millones de estadounidenses se han quedado esperando el cheque de estímulo como “la novia de Pacheco”, vestidos y listos para la fiesta. El único detalle es que no tienen dinero para celebrar porque la crisis es real y el desempleo continúa con cifras alarmantes, sobre todo entre las mujeres y los latinos mayores de 55 años.

En medio de quejas por las demoras, el IRS dio nueva fecha para la entrega de la tercera ronda de pagos directos del estímulo: este miércoles 24 de marzo. También informó que se enviarán más cheques impresos por correo y tarjetas de débito prepagadas.