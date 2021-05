Una mujer denuncia que la echaron de un parque de atracciones por sus pantalones cortos

TIKTOK

Una mujer denunció que un agente del parque de atracciones Six Flags, en Oklahoma, la amenazó y la humilló por unos pantalones cortos que fueron considerados demasiado cortos.

Bailey Breedlove –que documentó su experiencia del 30 de abril en el parque de Oklahoma City en TikTok y Facebook– dijo que desde entonces se le ha prohibido la entrada a Six Flags. En un comunicado emitido el martes por la noche, el parque temático dio una versión diferente de lo sucedido.

Six Flags, que opera el parque temático Frontier City en Oklahoma City, dijo que no practica la humillación corporal y que la expulsión de Breedlove del parque no se debió a su atuendo, sino a su comportamiento hacia la policía, los empleados de Six Flags y otros asistentes en el parque.

Breedlove dijo que ella y su familia estuvieron en Frontier City durante unas dos horas y media el 30 de abril antes de que un oficial se acercara a su hija por rodar colina abajo con sus tenis con ruedas. El agente comenzó entonces a reclamarle a Breedlove por sus pantalones cortos, dijo ella.

“No cometí ningún delito y procedí a caminar hacia mi novio, ya que soy autista y me cuesta hablar con los oficiales”, escribió Breedlove en Facebook. “Me siguió gritando y pidiendo refuerzos. Entonces su incompetente gerente apareció y comenzó a avergonzarme por mi cuerpo. Me dijeron que tenía que ir a comprar unos pantalones cortos nuevos los cuales no estoy obligada a comprar si no quiero”.

La familia salía del parque cuando un agente le pidió su identificación a Breedlove y la acusó de allanamiento criminal, según muestra el video. La hija de 11 años de Breedlove parece llorando mientras está sentada al lado de su madre.

Breedlove dijo que se le ha prohibido volver a cualquier parque de Six Flags durante cinco años.

La política del código de vestimenta de Six Flags establece que “no se permite ropa generalmente considerada ofensiva”.

En una declaración a McClatchy News, Six Flags dijo que pide “que los asistentes lleven un atuendo apropiado para nuestro ambiente familiar y esperamos que los asistentes se comporten de una manera apta para las familias. No se tolerará un comportamiento perturbador u ofensivo, ni el uso de lenguaje o gestos abusivos, y podría dar lugar a la expulsión de los visitantes del parque”.

Breedlove utilizó un lenguaje ofensivo durante el incidente en el parque, que no se mostró en el video, dijo Six Flags.

“La visitante fue detenida inicialmente porque sus pantalones cortos exponían una parte significativa de sus nalgas”, señaló el parque temático en un comunicado. “Se le dieron múltiples oportunidades para cambiarse o cubrirse, pero se negó. En su lugar, respondió con blasfemias y una conducta ofensiva, que incluyó exponer aún más sus nalgas”. La visitante fue expulsada del parque después de que se negara a poner fin a su comportamiento indisciplinado y ofensivo, dirigido a la policía y a otros visitantes del parque. El clip de video que esta visitante ha publicado en internet no retrata completamente su comportamiento durante este incidente”.

En otro video de TikTok, Breedlove mostró los pantalones cortos que llevaba durante el incidente.

“Ahora tengo una prohibición de 5 años, pero no volveré a ninguno de sus parques si es así como tratan a las mujeres y a los ciudadanos y visitantes respetuosos de la ley”, escribió en Facebook. “Deberían estar avergonzados con ustedes mismos”.

El video de Breedlove desde Frontier City ha sido visto más de 2.4 millones de veces hasta el martes por la noche. Recibió una avalancha de apoyo de personas que dicen que fue acosada o que deberían haberla abordado en la puerta y no a las dos horas de su estancia.