Trump cree que es obvio que el coronavirus surgió en un laboratorio de Wuhan

El ex presidente de EEUU Donald Trump cree que era “obvio para las personas inteligentes” que el coronavirus surgió de un laboratorio en Wuhan, la ciudad china que fue el epicentro de la pandemia.

En una entrevista con el que fuera su ex asesor Steve Cortes, al medio Newmax y que publica The New York Post, Trump se refiere a las informaciones aparecidas estos días en medios locales que insisten en que debería investigarse con mayor profundidad el origen del virus y si este pudo salir del citado laboratorio.

El secretario de Salud estadounidense, Xavier Becerra, pidió este martes estudios “independientes y transparentes” del origen del coronavirus causante de la covid-19, durante su intervención en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Tenemos que entender mejor la pandemia con el fin de poder responder mejor a amenazas futuras, y los estudios del origen de la covid-19 tienen que ser transparentes, basados en la ciencia y en la independencia de los expertos”, subrayó Becerra por videoconferencia.

Estados Unidos ya manifestó en febrero su insatisfacción con los resultados preliminares de las investigaciones realizadas a principios de este año por expertos internacionales en Wuhan para buscar el posible origen de la pandemia, y consideró que las autoridades chinas habían ocultado datos a esa misión de la OMS.

El pasado lunes, The Wall Street Journal aseguró que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, habían enfermado en noviembre de 2019 y tuvieron síntomas similares a los de la covid-19, poco antes de que estallara la pandemia, lo que añadió dudas sobre la procedencia de ese mortífero virus.

Según relató el diario, citando fuentes de la inteligencia estadounidense, un informe del Departamento de Estado de EE.UU. señalaba que los investigadores chinos enfermaron en otoño de 2019 lo suficiente como para necesitar atención hospitalaria, algo que desmintieron las autoridades de Pekín.

“No tenía ninguna duda al respecto”, señaló Trump en la entrevista. “La prensa me criticó porque China tiene a mucha gente afectada”, precisó al referirse al origen del Sars-Cov-2.

“La gente no quería decir China. Por lo general, le echan la culpa a Rusia. Siempre es Rusia, Rusia, Rusia, pero dije desde el principio que salió de Wuhan”, reiteró.

Ahora “todo el mundo está de acuerdo en que tenía razón cuando llamé a Wuhan desde el principio como la fuente de COVID-19, a veces conocido como el virus de China”, dijo el ex presidente posteriormente en un comunicado.

“Para mí fue obvio desde el principio pero fui muy criticado, como siempre. Ahora todos están diciendo ‘Tenía razón'. ¡Gracias!“, subrayó.