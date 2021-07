Grupo de trabajo de Biden sobre Puerto Rico se reúne por primera vez este martes

El presidente Joe Biden habla sobre la economía y su agenda de infraestructuras en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, en Washington, el lunes 19 de julio de 2021. AP

Un nuevo grupo de trabajo creado para dirigir la política de la Casa Blanca hacia Puerto Rico se reunirá por primera vez este martes, según un funcionario de la Casa Blanca, mientras la administración del presidente Joe Biden comienza a estudiar un conjunto de reformas económicas más profundas para el territorio estadounidense.

La creación del grupo de trabajo cumple una promesa de campaña de Biden y ocurre después que su administración liberara miles de millones de dólares de ayuda federal previamente retenida destinada a ayudar a la isla a recuperarse de varios desastres naturales, sobre todo el huracán María en 2017.

Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que el grupo de trabajo estudiará varios asuntos urgentes, como el alivio de la deuda y la modernización de su infraestructura para cumplir con estándares modernos.

“El presidente está comprometido con la recuperación, la renovación y el respeto a Puerto Rico”, dijo el funcionario de la Casa Blanca. “Pero hay obstáculos significativos que solo un enfoque integral del gobierno puede resolver, y este grupo de trabajo liderará ese esfuerzo”.

El funcionario añadió que el apoyo a la isla era “una prioridad de toda la administración”.

Tres altos funcionarios de la Casa Blanca serán copresidentes del grupo de trabajo: ,Julie Chávez Rodríguez, directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca; Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, y Susan Rice, directora del Consejo de Política Interior.

Biden prometió desde hace tiempo la creación de un grupo de trabajo que se encargaría de los asuntos relacionados con Puerto Rico. En un editorial de opinión del Orlando Sentinel de diciembre de 2019, el entonces candidato presidencial escribió que el objetivo del grupo de trabajo federal era “asegurar que la isla cuente con todos los recursos federales y el apoyo técnico que necesita”.

Y mientras hacía campaña en la Florida el pasado otoño, Biden dio a conocer su plan para ayudar a Puerto Rico a recuperarse en medio de la devastación de huracanes y terremotos, y de los efectos de una crisis económica de años.

El “Plan for Recovery, Renewal and Respect for Puerto Rico” incluía promesas para modernizar la infraestructura, desarrollar iniciativas económicas, mejorar la educación pública y establecer el grupo de trabajo.