‘Si alguien está mintiendo aquí, senador, es usted’. Caliente discusión entre Fauci y Rand Paul

No hay amor perdido entre estos dos.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, y el senador republicano de Kentucky Rand Paul se acusaron mutuamente de mentir durante una audiencia del Senado en Capitol Hill.

El médico de la pandemia de fama mundial se enfureció el martes cuando Paul insinuó que Estados Unidos ayudó a financiar la investigación en un controvertido laboratorio chino que podría haber provocado el brote de COVID-19.

“No he mentido ante el Congreso. Yo nunca he mentido. Ciertamente no ante el Congreso. Caso cerrado ”, le dijo Fauci a Paul ante el Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, y dijo que un estudio que mencionó el senador hacía referencia a un tipo de virus completamente diferente al responsable del brote de coronavirus.

”Senador Paul, usted no sabe de lo que está hablando, francamente”, dijo Fauci.

“Y quiero decir eso oficialmente. No sabes lo que estás hablando. ”El médico de modales apacibles agregó: “Si alguien está mintiendo aquí, senador, es usted”.