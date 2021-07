Otorgan tres becas de periodismo Carlos Castañeda

Gabriela Alcalde

Este año, la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda (FECMC) otorgó tres becas de periodismo, en vez de una, como ha sido la costumbre. La competencia fue muy reñida dado el alto nivel de los aspirantes, al punto que hubo un empate entre 3 excelentes candidatas. Debido a que el año pasado no se presentó la beca por motivos de la pandemia, la directiva de la FECMC decidió darse el lujo de otorgar tres becas. Las galardonadas son:

Myriam Vidal Valero de México, Peniley Ramírez de Cuba y Gabriela Alcalde de Colombia.

Myriam Vidal Valero es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con una licenciatura en Ciencia de la Comunicación. Como periodista, ha publicado en Aquí entre nos, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, The New York Times, Science, The Open Notebook, Slate, Medscape, Muy Interesante, Cancer World y ¿Cómo ves ?. En 2019 recibió la Beca Rosalynn Carter para Periodismo de Salud Mental, el premio de Periodismo Oncológico de la Escuela Europea de Oncología 2019-2020 y el premio COMECYT de periodismo de Innovación Científica y Tecnológica 2019. Actualmente es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.

Al recibir la noticia de la beca, Myriam dijo: “¡Me siento realmente honrada y agradecida por esta beca!” “Como periodista, aspiro a poder llegar a un punto en que mi trabajo tenga el poder de impactar en la agenda mediática. Quiero poder estar en la posición de darle voz a las personas y narrativas que no son escuchadas o tomadas en cuenta. También quiero que mi trabajo sirva para poder generar debates sobre los acontecimientos diarios, así como cambios sociales y de conciencia en las audiencias.”

Peniley Ramírez Fernández se gradúa con honores de la Universidad de Veracruz con una Licenciatura en Ciencia de la Comunicación. Desde el 2015 es corresponsal en México de la unidad investigativa de Univisión Noticias. Ha sido nominada a seis premios Emmy de Periodismo de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión en los Estados Unidos. Peniley es columnista de opinión en los diarios Reforma, El Norte y Mural, y excolumnista del diario El Universal. Además es autora del libro Los millonarios de la guerra, de la editorial Penguin Random House y colaboradora en las investigaciones periodísticas globales Panama Papers y Paradise Papers.

Cuando Peniley Ramírez recibe la noticia de que le otorgaron la beca, escribe lo siguiente: “Es un enorme orgullo para mí haber sido seleccionada como becaria de la FECMC. El periodismo hecho en español necesita estos incentivos para continuar un ejercicio riguroso, útil a la sociedad y crítico, como el que nos inspira el legado de Carlos M. Castañeda. Muchísimas gracias a la Fundación y al jurado. Es un día muy feliz para mí.”

Gabriela Alcalde obtiene un Bachillerato de la Universidad de Nueva York con una concentración en Bellas Artes de Cine y Televisión y otro en Historia del Arte. En el 2020 estrena su documental corto, La despedida, en el San Diego Latino Film Festival. Ha sido Productora Asociada para el documental de PBS, Latino Vote: Dispatches from the Battleground y de la serie para Netflix, How to Fix a Drug Scandal. Además ha sido investigadora de archivos en el documental, Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes, (nominado para un Primetime Emmy).

Cuando Gabriela se entera que le otorgaron la beca, dice: “Es un honor poder ser parte de la familia de la FECMC; una fundación que promueve el buen periodismo a través de lo visual. Siendo además de familia cubana, esta beca significa mucho para mí. Mi aspiración es potenciar el lenguaje de los medios digitales en el periodismo investigativo y conectar al público de una forma directa y comprometida en un momento de la historia tan desafiante.”

La Fundación Educativa Carlos M. Castañeda lleva 15 años apoyando a periodistas hispanohablantes otorgando becas para continuar estudios de periodismo a nivel graduado en una universidad acreditada en los Estados Unidos con el fin de crear una red de periodistas comprometidos con un periodismo de excelencia en español, en el aspecto ético, lingüístico, técnico y gráfico, además de promover la educación, la libertad de expresión y los derechos humanos. Todos estos temas, Carlos M. Castañeda, los valoró, divulgó y practicó con pasión.

Lillian Castañeda es presente de la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda (FECMC)